El ex fiscal de Trump, Jack Smith, ahora bajo investigación de asesoramiento especial

La Oficina de Asesor Especial confirmó el sábado que estaba investigando a Smith sobre las acusaciones de que participó en actividades políticas a través de sus investigaciones sobre Trump. Smith fue nombrado abogado especial por el entonces abogado general Merrick Garland en noviembre 2022 y su título de abogado especial es completamente distinto de la agencia que ahora lo investiga. La oficina no tiene poder de aplicación penal, pero tiene la autoridad para imponer multas y otras sanciones por violaciones.
No estaba claro qué base existe para afirmar que las investigaciones de Smith eran de naturaleza política o que violó la Ley Hatch, una ley federal que prohíbe a ciertos funcionarios públicos participar en actividades políticas. El senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, había alentado a principios de esta semana a la oficina a analizar las actividades de Smith y alegó que su conducta fue diseñada para ayudar al entonces presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, ambos demócratas.
No hubo indicios inmediatos de que la misma oficina que investigara a Smith había abierto investigaciones sobre los consejos especiales del Departamento de Justicia que fueron nombrados por Garland para investigar a Biden y su hijo Hunter.
La Casa Blanca no tuvo comentarios inmediatos sobre la investigación sobre Smith, que fue informado por primera vez por el New York Post.
La oficina ha sido dividida por el tumulto de liderazgo durante el último año. Un jefe anterior, Hampton Dellinger, fue despedido abruptamente por la administración Trump e inicialmente demandó para recuperar su trabajo antes de abandonar la pelea de la corte. El representante comercial de Trump, Jamieson Greer, también se desempeña como asesor especial interino.
Trump seleccionó como su reemplazo Paul Ingrassia, Un ex anfitrión de podcast de derecha que elogió a Andrew Tate, acusado criminal, Andrew Tate, como un “ser humano extraordinario” y promovió la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas. Un panel del Senado consideró su nominación en una audiencia el mes pasado, pero fue sacado de la agenda.
Tucker informó desde Washington.