Los gobernadores de Dem piden la redistribución de distritos en medio de Texas Push







Múltiples gobernadores demócratas apoyan los intereses de sus colegas en redibujar los mapas del Congreso de su estado para beneficiar a los candidatos del Partido Demócrata antes de los trabajos intermedios de 2026, respondiendo a un impulso del presidente Trump y otros para dibujar nuevas líneas en Texas para ser más favorables para los candidatos republicanos.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly (d), dijo que apoya al gobernador de California Gavin Newsom (D) y a otros gobernadores demócratas que tienen se muestra La apertura para alterar los mapas del distrito para beneficiar a los candidatos demócratas el próximo año.

“Nunca he creído en el desarme unilateral, por lo que, aunque es posible que no quiera participar en ciertas actividades, si es necesario, para nivelar el campo de juego, apoyaría a mis colegas demócratas que deciden responder en especie”, dijo Kelly en una entrevista con ABC News que era publicado Sábado por la mañana.

“Si el otro lado va a perseguir esto, independientemente de la inconstitucionalidad obvia de ello, entonces no creo que tengamos otra opción que ir allí. Simplemente no vayas a las líneas del frente sin tus balas”, dijo Kelly a The Outlet, y agregó que su “preferencia” sería para que los tribunales intervengan.

Kelly, presidenta de la Asociación de Gobernadores Democráticos, junto con el gobernador de Wisconsin, Tony Evers (D) y otros gobernadores demócratas, estuvo en Madison, Wisconsin, para un retiro de políticas de verano.

Trump quiere que los republicanos recojan cinco escaños en Texas. La redistribución de distritos generalmente ocurre cada 10 años, pero el esfuerzo de Texas podría ayudar a los republicanos a producir cinco puntos y, en última instancia, ayudar al partido a mantener a la mayoría en la Cámara.

El sábado, el Comité Selecto de la Cámara de Texas sobre el Distribución del Congreso de los mapas avanzados del Congreso propuestos que le darían al Partido Republicano la oportunidad de arrebatar cinco escaños de la Cámara el año que viene.

Los demócratas han retrocedido, incluidos los demócratas de Texas que han acusado al Partido Republicano de “tratar de manipular los períodos de la mitad”.

Evers, quien dijo que Wisconsin no cambiará sus líneas del Congreso, argumentó que los demócratas necesitan hacer más para rechazar a los republicanos.

“No estamos cambiando nuestros mapas. Aquí en el estado de Wisconsin, trabajamos duro para obtener mapas justos, y vamos a seguir haciéndolo … en mi corazón de corazones, aquí es donde tenemos que estar. Pero cuando … tienes un arma contra tu cabeza, tienes que hacer algo”, dijo Evers, según ABC.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz (D), quien fue el compañero de fórmula del ex vicepresidente Harris durante las elecciones presidenciales de 2024, dijo que los demócratas no están lidiando con una “administración normal”.

“Estamos jugando con una que está arrojando todas las reglas. Creo que corresponde a los estados que tienen la capacidad o la capacidad de asegurarnos de que estamos respondiendo en especie”, dijo Walz el viernes, el viernes, de acuerdo a al Milwaukee Journal Sentinel. “Es un lugar terrible en el que estamos como condado, pero no responder lo empeorará aún más”.

Florida podría seguir los pasos de Texas, ya que un número creciente de republicanos en el estado muestran apoyo para alterar las líneas del distrito del Congreso.





