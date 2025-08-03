Trump dice que el potencial Diddy Pardon es “difícil” debido a sus críticas pasadas al presidente

Presidente Donald Trump dicho El viernes puede que le resulte “difícil” perdonar a Sean “Diddy” Combs, pero no porque piense que el imbécil de la música deshonrado hizo algo criminal.
En un entrevista Con Rob Finnerty de Newsmax, Trump dijo que antes era “muy amigable” con los peines, pero su relación dio un giro después de la carrera presidencial de Trump en 2016.
“Cuando me postulé para un cargo, él era muy hostil”, dijo Trump sobre Combs, quien fue declarado culpable de dos de cada cinco cargos en su juicio de tráfico sexual a principios de este año. “Y es difícil, ¿sabes? Soy como tú, somos seres humanos. Y no nos gusta que las cosas nublen nuestro juicio, ¿verdad? Pero cuando conocías a alguien y estabas bien, y luego corriste para un cargo, e hizo algunas declaraciones terribles”.
“Así que no sé, es más difícil”, continuó Trump. “Soy honesto, hace que sea más difícil de hacer”.
Trump también describió a los peines como “esencialmente un poco inocentes”, una referencia aparente al veredicto dividido.
Finnerty presionó a Trump para que dijera si un perdón por los peines probablemente era un “no”.
“Yo diría que” respondió Trump.
Fecha límite reportado A principios de esta semana, Trump había “considerado seriamente” emitir a Combs un perdón antes de su sentencia, que está programada para finales de este año. Piedra rodante también informó que el círculo interno de Combs estaba presionando activamente a la Casa Blanca.
Abogado de Combs, Marc Agnifilo, atentado Para reducir algunos de esos rumores durante una entrevista con Variety publicada el viernes.
“Hay momentos en que creo que no hay nada, y hay momentos en que creo que son solo cosas de rumores”, dijo. “Pero no pretendo conocer la mente del presidente. Realmente no lo sé”.
Combs enfrenta hasta 20 años de prisión.
Trump tiene una historia de perdón a sus leales, incluidos más de 1.500 alborotadores del 6 de enero. Un análisis de ABC en mayo encontró que alrededor del 20% de los indultos que había emitido no relacionados hasta el 6 de enero eran para personas que habían donado a sus campañas o tenían otra conexión política con el presidente.