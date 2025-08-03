Push para prohibir el comercio de acciones del legislador obtiene nueva vida







El esfuerzo de los años para prohibir a los miembros del Congreso de las acciones comerciales está de vuelta en el centro de atención luego de un informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes que le dio problemas a las transacciones realizadas por el cónyuge de un miembro, y después de un panel del Senado avanzó la legislación para prohibir a los legisladores hacer transacciones.

Y algunos legisladores prometen mantener el tema al frente y al centro en el otoño mientras buscan avanzar en un asunto que ha desconcertado al Congreso.

Liderando ese esfuerzo es la representante Anna Paulina Luna (R-Fla.), Quien planea presentar una petición de alta sobre legislación para prohibir a los legisladores y sus familias inmediatas poseer, comerciar o controlar acciones, productos básicos o futuros, ordenar a los legisladores que desinflen sus participaciones dentro de los 180 días de la promulgación del proyecto de ley.

Si el Gambit procedimiento es exitoso, la legislación, patrocinada por el representante Tim Burchett (R-Tenn), llegaría al piso en el otoño. Pero si el pasado es un prólogo, obtener la medida sobre la línea de meta será una tarea alta.

Los partidarios, sin embargo, son optimistas de que encontrarán éxito.

“Creo que Estados Unidos es consciente de lo que está pasando”, dijo Burchett a The Hill. “Saben que no es natural que alguien sea un día tras día, recoja acciones y tiene un rendimiento de 100, 200, 300 por ciento, y están cansados de ver a los miembros del Congreso ganar $ 170,000 al año retirando millones”.

Si bien la idea de prohibir que los miembros se comercialicen de acciones es ampliamente popular entre el público, algunos legisladores durante años se han resistido al impulso, lo que aumenta las preocupaciones sobre el nivel de pago para los miembros, un salario de $ 174,000, que se ha congelado desde 2009, constituyendo un recorte salarial del 30 por ciento al ajustar el inflexión.

E incluso entre los que apoyan a los miembros de la prohibición de las acciones comerciales, existe un desacuerdo sobre los detalles.

El Comité de Seguridad Nacional del Senado y asuntos gubernamentales, la semana pasada, publicó un proyecto de ley que prohibiría no solo a los miembros, sus cónyuges y sus hijos dependientes de comprar e intercambiar acciones, sino también el presidente y el vicepresidente, con una talla para el presidente Trump, ya que el requisito no se aplicaría hasta el inicio de los próximos términos de los funcionarios electos.

La audiencia sobre el proyecto de ley se volvió polémica, con algunos republicanos en el panel argumentando en contra de una prohibición por completo, los demócratas argumentando en apoyo y el senador Rand Paul (R-KY) preguntando por qué Trump debería estar exento.

Trump, quien más temprano en el día había dicho que le gustaba la prohibición de negociación de acciones “conceptualmente”, atacó al senador Josh Hawley (R-Mo.) Por su apoyo al proyecto de ley. Hawley más tarde dijo que Trump estaba bajo la impresión errónea de que se aplicaría a él.

La ex presidente Nancy Pelosi (D-Calif.), Quien como líder de la Cámara de la Cámara se opuso a una prohibición de negociación de acciones y después de quien los republicanos nombraron descaradamente un esfuerzo anterior para prohibir el comercio, también arrojó su apoyo detrás del proyecto de ley. Pelosi había abierto la puerta para apoyar una prohibición de negociación de acciones en 2022, pero su respaldo absoluto fue notable.

PeroBill de Burchettque Luna espera forzar una votación, así como varios otros proyectos de ley de comercio de acciones, como el servicio de defensa de la representación transparente y la confianza(Confianza) en la Ley del Congresodel representante Chip Roy (R-Texas) y el Representante Seth Magaziner (Dr.I.), no incluyen los oficios de extracción del presidente.

A pesar de esos problemas, los defensores de la prohibición son optimistas, pueden hacerlo esta vez.

“Es una pelea cada vez más pública que a la gente le importa”, dijo a The Hill, el representante Roy (republicano de Texas), un gran defensor de una prohibición del comercio de acciones del legislador. “Y el Congreso se está quedando sin pasas con la gente”.

“Forzaremos los votos”, agregó.

La dificultad para elaborar una prohibición de negociación de acciones se personifica en el representante Rob Bresnahan (R-Pa.), Que ha captado el calor por continuar intercambiando acciones a pesar de decir que quiere prohibir el comercio de acciones de los miembros. Bresnahan, un hombre de negocios cuyo patrimonio neto estimado está en los multimillones, ha seguido informando muchas operaciones de accionesA pesar de escribirUna carta al editor durante su campaña llamando a prohibir el comercio de acciones.

Bresnahan ha introducido un proyecto de ley de prohibición de negociación de acciones y dice que no tiene participación en los oficios que sus asesores financieros han realizado en su nombre. Si bien ha dicho que quiere mantener a sus asesores financieros actuales y crear una confianza ciega que ponga un firewall más estricto entre él y esos oficios, ha encontrado problemas en la elaboración de ese plan con el comité de ética de la Cámara.

Organización de noticias públicas locales WVIAanotadoque Bresnahan simplemente podría pedirle a sus asesores que no realicen más oficios, pero Bresnahan desestimó esa idea.

“¿Y luego hacer con eso?” Bresnahan le dijo a WVIA News. “¿Solo deja todo en las cuentas y deja allí y pierde dinero y se quita?”

A pesar de algunos críticos, los partidarios de una prohibición de negociación de acciones están arrebando todo lo que se avecina, con la esperanza de avanzar en los vientos en contra creados por el Comité de Ética de la Cámara.

“A los miembros del Congreso se les debe prohibir el comercio de acciones individuales porque su acceso a información privilegiada y no pública crea conflictos de intereses inevitables que erosionan la confianza pública en el gobierno”, dijo Luna en un comunicado. “Como legisladores, recibimos informes clasificados, damos forma a las políticas económicas e interactúamos con los líderes de la industria, dándonos ideas que pueden influir en los precios de las acciones”.

“Incluso si no se rotan las leyes, la apariencia de beneficiar de este acceso alimenta la desconfianza entre los estadounidenses”, agregó. “El pueblo estadounidense no confía en el gobierno de los Estados Unidos, y esto es un paso adelante para desarrollar esa confianza”.

El ímpetu para el impulso actual fue un informe del comité de ética de la Cámara que decía que el representante Mike Kelly (R-Pa.) Violó el Código de Conducta de la Cámara Inferior cuando su esposa intercambió acciones para la compañía Cleveland-Cliffs, que tiene una instalación en el distrito de Kelly, después de que el congresista aprendió información no pública sobre la empresa.

El 28 de abril de 2020, Kelly se enteró de que el Departamento de Comercio haría un anuncio que beneficiaría a Cleveland-Cliffs. El día después, la esposa del congresista, Victoria Kelly, compró 5,000 acciones de la compañía por $ 23,075. Las noticias del departamento se hicieron públicas el 4 de mayo.

Vendió todas sus acciones de la compañía en enero de 2021 poco después de que Cleveland-Cliffs adquiriera una corporación de fabricación de acero, obteniendo una ganancia de $ 64,476.06.

“La conducta del representante Kelly con respecto a los Cliffs de Cleveland y la compra de acciones de su esposa plantearon preocupaciones significativas para el comité, incluso si no alcanzó el nivel de intercambio de información privilegiada o violó claramente las reglas de conflicto de intereses”, escribió el comité en su informe, y luego agregó que Kelly “no ha demostrado una apreciación suficiente por el daño a la institución causada por la apariencia de inapropiación”.

Para estar seguros, ya es ilegal que los miembros del Congreso realicen transacciones basadas en la información que reciben a través de su trabajo, y la Ley de Coticamiento de Conocimiento del Congreso (acciones), que se promulgó en 2012, requiere que los legisladores reporten sus operaciones de acciones dentro de los 30 días.

Pero algunos defensores de la ética creen que la ley debería ser más fuerte.

El orador Mike Johnson (R-La.), Si bien dijo que apoya los esfuerzos para prohibir las operaciones de acciones, ha notado la posición difícil que las restricciones podrían poner a los miembros y sus familias, dado el salario de los miembros del Congreso se ha congelado desde 2009. Eso equivale a un recorte salarial de alrededor del 30 por ciento al ajustar la inflación. La mayoría de los miembros hacen un salario de $ 174,000.

“Si te quedas en esta trayectoria, tendrás personas menos calificadas que están dispuestas a hacer el sacrificio extremo para postularse para el Congreso”, dijo Johnson en mayo. “Quiero decir, solo las personas simplemente toman una decisión razonable como familia sobre si pueden venir o no a Washington y tener una residencia aquí, residencia en casa y hacer todas las cosas que se requieren”.





