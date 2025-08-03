Trump habla de la cara y los labios del secretario de prensa en el aire

El presidente Donald Trump le dio a su secretario de prensa, Karoline Leavitt, algunos cumplidos bastante específicos durante una entrevista del viernes con Rob Finnerty de Newsmax.
Cuando se le preguntó su opinión sobre su actuación en su administración Durante el intercambioTrump comentó sobre la cara y los labios de Leavitt.
“Ella se ha convertido en una estrella”, dijo. “Es esa cara. Es ese cerebro. Es esos labios, la forma en que se mueven. Se mueven como si fuera una ametralladora”.
Después de darse cuenta de que Leavitt estaba en la habitación, Trump duplicó: “Ella es una estrella”.
Continuó diciendo que Leavitt es una “gran persona” y agregó: “No creo que nadie haya tenido una mejor secretaria de prensa que Karoline. Ha sido increíble”.
Leavitt, quien comenzó a trabajar para la administración Trump en 2019 como pasante de la Casa Blanca y miembro del personal de la Oficina de Correspondencia, hizo historia en enero de 2025 cuando se convirtió en la secretaria de prensa más joven con solo 27 años.
Ese mismo día, Durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca En los tratados de paz, Leavitt también brotó sobre su jefe, diciendo: “Es hora de que el presidente Trump recibiera el premio Nobel de la Paz”.
“El presidente Trump ha negociado en promedio alrededor de un acuerdo de paz o alto el fuego por mes durante sus seis meses en el cargo”, dijo.
Señaló la participación de Trump para desafiar los enfrentamientos diplomáticos en varios puntos críticos mundiales, incluidos los esfuerzos entre Tailandia y Camboya, Israel e Irán, Ruanda y la República Democrática del Congo, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, y Egipto y Etiopía.