Hassett dice que el mercado no influirá en los aranceles de Trump: “Estas son las ofertas finales”

Hassett dice que el mercado no influirá en los aranceles de Trump:...







El director del Consejo Económico Nacional (NEC), Kevin Hassett, dijo el domingo que una reacción del mercado a las políticas arancelarias del presidente Trump no lo disuadirá de proceder con sus planes para imponer tarifas sobre las importaciones.

En una entrevista en “Meet the Press” de NBC News, Kristen Welker le preguntó al asesor económico de la Casa Blanca si Trump podría volver a cambiar las tarifas tarifas, si el mercado reaccionó como lo hizo en abril, cuando el anuncio de tarifas envió a las acciones cayeron.

“Los mercados han visto lo que estamos haciendo y los celebraron, así que no veo cómo sucedería eso”, respondió Hassett cuando se le preguntó sobre un cambio futuro a las tarifas tarifas.

Welker presionó a Hassett: “¿Está bien, pero no lo descarta?”

“No, lo descartaría”, respondió Hassett. “Porque estas son las ofertas finales”.

Trump firmó unorden ejecutivoEl jueves, eso modificó las tasas arancelas para docenas de países después de que tuvo dos veces planes de retraso para implementar aranceles “recíprocos” en otras naciones. Las tasas arancelas van desde hasta 41 por ciento en bienes desde Siria hasta tan bajas como 10 por ciento, la línea de base establecida para todas las importaciones.

La Orden Ejecutiva establece que todas las importaciones enfrentarán una tarifa del 10 por ciento. La orden entra en vigencia el 7 de agosto.

Algunas naciones han negociado acuerdos comerciales separados para bloquear las tarifas tarifas. Por ejemplo, Indonesia y Tailandia acordaron una tarifa del 19 por ciento, Corea del Sur y Japón negociaron acuerdos que incluían un arancel del 15 por ciento, y el Reino Unido llegó a un acuerdo para un arancel del 10 por ciento. Ciertas otras naciones que no han negociado acuerdos enfrentarán tasas más altas.

Hassett promocionó los acuerdos de tarifas que el presidente ha golpeado y dijo que esas tasas están “más o menos encerradas”, ya que otros países podrían continuar presionando para negociaciones, incluso después de que los aranceles se activan.

“Tenemos ocho acuerdos que cubren alrededor del 55 por ciento del PIB mundial con nuestros mayores socios comerciales, la UE y Japón, Corea, etc.”, dijo Hassett. “Espero que esos asuntos estén más o menos encerrados, aunque tendrá que haber algunos bailes en los bordes sobre lo que queremos decir cuando hacemos esto o aquello.

“Para los acuerdos que aún no están listos, pronto obtendrán las tarifas recíprocas, y luego esperaríamos que pueda seguir negociando con esos países”, agregó.





Fuente