La administración de Trump se mueve para prohibir el cuidado del aborto para los veteranos

La administración Trump emocionado Viernes para finalizar una era de Biden regla Eso permite a las instalaciones de asuntos de veteranos proporcionar servicios de atención de aborto, reclamando la política “décadas contradictorias de política federal contra la financiación forzada de los contribuyentes para el aborto”.

La regla, implementada en 2022 después de la decisión histórica de la Corte Suprema que revocaba los derechos del aborto, permitió que las instalaciones de VA brindaran asesoramiento de aborto. También permitido El VA para proporcionar abortos en circunstancias específicas, incluso en casos de violación, incesto o cuando la salud del veterano estaba en riesgo debido al embarazo.

El cambio de reglas propuestoautorizado por el Secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, terminaría esas excepciones, solo permitiendo el aborto en circunstancias que amenazan la vida, como los embarazos ectópicos.

La senadora Patty Murray (D-Wash) dijo que el cambio de regla propuesto es “indescriptiblemente cruel”.

“Trump y el secretario Collins están estafando la atención médica necesaria de veteranos embarazadas cuyas vidas y salud están en peligro, o que fueron violadas, es un asalto indescriptiblemente cruel y grotesco a las mujeres que han puesto sus vidas en la línea para mantenernos seguros”, dicho en una declaración del viernes. “La conclusión es que a los republicanos no les importa si su salud está en peligro, si eres un veterano o si has sido violado, quieren que el aborto sea prohibido en todas partes, en todas las circunstancias, para todos”.

Según el Centro de Derechos Reproductivos, más que 400,000 veteranas viven en estados donde el aborto ha sido totalmente prohibido o severamente restringido. El grupo señala que miles de veteranos trans y no binarios en estos estados también pueden necesitar acceso a la atención de aborto. La política también se aplica a los veteranos que viven en estados donde el aborto está protegido, lo que significa que deberán buscar atención fuera del VA.

“Esto le muestra cuán extrema es la postura antiabortista de esta administración: prefieren que un veterano sufra severamente que recibir un aborto”. dicho El Centro de Derechos Reproductivos ‘Nancy Northup.

Mientras tanto, la administración Trump argumenta que la regla de Biden se extralimitó al expandir el paquete de beneficios médicos de los veteranos para incluir la atención de aborto.

“Durante décadas, VA había interpretado constantemente los servicios de aborto como no” necesarios “servicios médicos”, dice la propuesta de cambio de reglas. “Como cuestión de derecho, es sin duda que VA tiene la autoridad para impedir la provisión de servicios de aborto a través del paquete de beneficios médicos de VA para veteranos”.

La administración también disputa que la política antes de 2022 limitó la atención en circunstancias que salvan vidas.

“VA nunca ha entendido esta política que prohíbe brindar atención al embarazo

Las mujeres en circunstancias que amenazan la vida, incluido el tratamiento para embarazos ectópicos o un aborto espontáneo “, dice la propuesta.” Para evitar dudas, la regla propuesta dejaría en claro que la exclusión para el aborto no se aplica “cuando un médico certifica que la vida de la madre estaría en peligro si el feto se llevara a término”. “”.

