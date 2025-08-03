El presidente de DNC dice que los demócratas comenzarán el proceso de establecer el calendario primario 2028 este mes

El presidente de DNC dice que los demócratas comenzarán el proceso de...







El presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Ken Martin, dijo el domingo que el partido comenzará a deliberar al calendario primario de 2028 a finales de este mes en una reunión en Minneapolis.

“Vamos a comenzar esa conversación en realidad este mes en agosto en nuestra reunión de DNC en Minneapolis”, dijo Martin en una entrevista en “The Hill Sunday” de Newsnation, cuando Chris Stirewalt preguntó sobre el calendario principal en las elecciones del próximo presidente.

“El comité de reglas y estatutos, que está recientemente compuesto, comenzará esta conversación presentando las reglas y procedimientos, y comenzará a descubrir realmente cómo vamos a participar en esto”, continuó.

Martin dijo que el proceso se desarrollará durante el próximo año, y espera tener un calendario establecido para fines del próximo año.

Stirewalt le preguntó a Martin sobre las preguntas que surgen de la postmortem 2024 del partido, específicamente sobre la decisión de prestar atención a la solicitud del ex presidente Biden de cambiar el calendario primario para favorecer a Carolina del Sur y Michigan, Estados en los que se esperaba que Biden funcionara bien.

Stirewalt señaló que los cambios principales en el calendario “probablemente aislaron al presidente titular en un grado inútil”, señalando el hecho de que Biden esperó hasta julio para finalizar su campaña.

Pero Martin, quien fue elegido presidente en febrero, dijo que está comprometido a hacer que el proceso sea justo y dijo que cualquier estado que desee una fecha primaria temprana debería permitirse ofertar por uno y considerarse.

“El proceso de que los estados vengan a ofertar por esto tiene que ser justo y abierto”, dijo. “Cualquier estado que quiera ser parte de la ventana de los Estados Unidos será considerado por el DNC”.

Martin también dijo que anticipa un campo primario lleno de gente en 2028 y dijo que quiere asegurarse de que el proceso para establecer el calendario se guíe por tres principios: “Uno, tiene que ser riguroso. Dos, tiene que ser eficiente. Tres, debe ser justo”.

“Tiene que ser riguroso, en el sentido de que batalla prueba a nuestro nominado y los prepara para las elecciones generales”, dijo, expandiendo el primer principio.

Martin dijo que debe ser “eficiente” de una manera que “no quiebamos a nuestros candidatos en la primera parte de este proceso”, y agregó: “Queremos que tengan recursos para las elecciones generales porque el único premio que importa es noviembre”.

“Y lo tercero es que tiene que ser justo”, agregó. “Tiene que permitir que todos nuestros candidatos, que Dios sabe cuántos candidatos vamos a tener, para competir realmente en esos primeros estados”.





