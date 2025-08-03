Trump regresa a la Charlamagne de ‘Sleazbag’ Tha Dios después de los comentarios de Epstein







El presidente Trump criticó a Charlamagne Tha God el domingo después de que el presentador de radio predijo que la saga de Jeffrey Epstein allanaría el camino para que los republicanos tradicionales recuperaran al Partido Republicano de la base de MAGA.

Charlamagne hizo los comentarios en una entrevista en “My View With Lara Trump” de Fox News, que es organizada por la nuera del presidente.

“La maravillosa y talentosa Lara Trump, cuyo espectáculo es un gran éxito de las calificaciones, puso a la sreazbag racista Charlamagne ‘el dios'” en su programa, el El presidente escribió en Truth Social el domingo temprano. “(¿Por qué se le permite usar la palabra” Dios “al describirse a sí mismo? ¿Alguien puede imaginar el alboroto que habría usado ese apodo?)”

“Es un individuo de IQ bajo, no tiene idea de qué palabras salen de su boca y no sabe nada sobre mí ni de lo que he hecho”, continuó Trump, antes de promocionar varios logros de su término.

En la entrevista de Fox News el sábado por la tarde, Charlamagne dijo que cree que “los conservadores tradicionales van a llevar al Partido Republicano” tras la intensa reacción violenta de muchos de los partidarios de Trump a la forma en que ha manejado los llamados a la transparencia alrededor del fallecido financiero Jeffrey Epstein.

“Creo que hay un golpe político en este momento en el Partido Republicano al que la gente no está prestando atención. Creo que esta cosa de Epstein será una forma para que los conservadores tradicionales retrocedan a su partido. Realmente lo hago. Creo que saben que este es el problema que ha hecho que la base se agote.

“Y por primera vez saben que, ya sabes, pueden llevar su fiesta y no cabrear de la base de Maga. Creo que van a hacer eso”, agregó.

Lara Trump retrocedió, diciendo que no cree “veremos alguna vez otra elección típica y tradicional con los republicanos tradicionales”, y agregó: “Siento que las cosas han cambiado”.

Pero Charlamagne dijo que piensa que la línea de pensamiento será una trampa para los republicanos, que no reconocen que Trump es un “monstruo político único” que no puede ser replicado.

“No vas a ser Donald Trump. Entonces, si crees que vas a poder hacer lo que Donald Trump ha hecho, hablar de la forma en que Donald Trump ha hablado, salte con la suya con lo que Donald Trump se ha salido con la suya, no va a suceder”, dijo Charlamagne.





Fuente