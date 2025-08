Trump en Sydney Sweeney Controversia: si ella es republicana ‘creo que su anuncio es fantástico’

By







El presidente Trump interfirió el domingo en el actor Sydney Sweeney y su reciente campaña publicitaria controvertida con American Eagle.

“Te sorprendería cuántas personas son republicanos”, dijo el presidente después de que un periodista declaró que la estrella de “loto blanco” y “euforia” es una republicana registrada.

“Eso es lo que no hubiera sabido, pero me alegro de que me hayas dicho eso. Si Sydney Sweeney es un republicano registrado, creo que su anuncio es fantástico”, dijo el presidente mientras regresa a Washington el domingo por la noche desde Bedminster, NJ

Buzzfeed reportado Durante el fin de semana, Sweeney ha sido registrado en el Partido Republicano de Florida desde junio de 2024.

El anuncio con Sweeney ha causado una reacción violenta en línea, con usuarios de redes sociales que critican lo que afirman que son matices racistas que rodean el mensaje de la campaña de que Sweeney “tiene grandes jeans,” un riff sobre la idea de “buenos genes”.

“Los genes se transmiten de los padres a la descendencia, a menudo determinando rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de los ojos”, dice Sweeney en un video. “Mis jeans son azules”.

El vicepresidente Vance se burló de los críticos del anuncio en una entrevista reciente, culpando a los demócratas a aquellos que argumentan la eugenesia comercial.

“Así que tienes una chica bonita haciendo un anuncio de jeans y no pueden evitar asustarse. Revela mucho más sobre ellos que nosotros. No hay duda”, dijo Vance sobre el “podcast despiadado”.

Director de comunicaciones de la Casa Blanca Steven Cheung puntiagudo a la reacción como un ejemplo de “Cancelar la cultura Run Amok”.

La colina se ha comunicado con un contacto para Sweeney para hacer comentarios.





