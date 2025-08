Charlamagne Tha Dios responde al comentario de ‘sleazbag racista’ de Trump

By







El presentador de radio Charlamagne Tha Dios respondió en su programa el lunes a los recientes comentarios del presidente Trump llamándolo una “Sleazbag racista”, encogiéndose principalmente de los insultos y diciendo que quiere que el presidente tenga éxito.

“Ahora, los insultos personales, no me importa. Me llamó una sreazbag. Busqué la definición de Sleazesbag, dice que es una persona desagradable o despreciable, dependiendo de a quién le pregunte, que pueda aplicarse a mí”, dijo el lunes el anfitrión de la radio en “The Breakfast Club”.

“Bien, personalmente prefiero un agujero de vecindario amigable, ¿de acuerdo? Dijo, soy ‘un individuo bajo IQ,’ No lo sé. Nunca he tomado una prueba de coeficiente intelectual. Dijo, no tengo idea de qué palabras salen, saliendo de ‘mi’ boca ‘. Absolutamente cierto.

El presentador de radio y el experto político frecuente se irrumpieron en ser llamado “racista”.

“Me llamó racista. No mencioné la raza, no una vez con Lara Trump. No mencioné el hecho de que el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que dirigía la supervisión de instituciones como el Smithsonian para eliminar o suprimir las narraciones sobre el racismo sistémico y la historia negra”, dijo Charlamagne.

En una publicación sobre verdad social el domingoEl presidente Trump respondió a la aparición de Charlamagne en el programa Fox News de su nuera Lara Trump, llamando al presentador de radio como “sleazbag racista” y preguntando “¿por qué se le permite usar la palabra ‘Dios’ al describirse a sí mismo?”

“Es un individuo de IQ bajo, no tiene idea de qué palabras salen de su boca y no sabe nada sobre mí ni de lo que he hecho, como terminar solo 5 guerras”, agregó el presidente Trump.

La publicación de Trump siguió al presentador de radio prediciendo el sábado que la ira entre los votantes de MAGA por el manejo de su administración de los archivos de Jeffrey Epstein llevaría a los republicanos tradicionales a recuperar al partido en un “golpe de estado”.

“Creo que hay un golpe político en este momento en el Partido Republicano al que la gente no está prestando atención. Creo que esta cosa de Epstein será una forma para que los conservadores tradicionales recuperen su partido. Realmente lo hago”, dijo Charlamagne, cuyo nombre es Lenard McKelvey, dijo a Lara Trump.

En su programa el lunes, dijo que quería que el presidente Trump permaneciera “enfocado” en temas más importantes.

“El presidente Trump, no te preocupes por Lenard, ok, no te preocupes por el dios de la canalización.

“Soy un estadounidense. No me importa quién esté en la Casa Blanca. Quiero que Estados Unidos tenga éxito. Pero necesito que te concentres, y ahora no estás concentrado”.





Fuente