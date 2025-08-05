Charlamagne Tha Dios responde a las afirmaciones de Trump que es un ‘sreazbag racista’ para el comentario de Epstein-Maga

Charlamagne tha Dios respondió al presidente Donald Trump después de llamar al presentador de radio como “Sleazbag racista” y “individuo de bajo IQ”.

Durante el episodio del lunes de “El club de desayuno,“Charlamagne abordó las críticas de Trump mientras diseccionaba la mordaz del líder mundial Publicación social de la verdad sobre él durante un segmento llamado “burro del día”.

Los comentarios del presentador de la radio se produjeron después de que Trump apuntó a él sobre su aparición el sábado en el programa Fox News de su nuera Lara Trump “,Mi punto de vista con Lara Trump “.

Hablando con Lara Trump, Charlamagne presunto que la “base de maga” está perdiendo su control sobre el Partido Republicano debido al manejo de la administración Trump del Jeffrey Epstein escándalo.

Él también previsto que “los conservadores tradicionales van a recuperar al Partido Republicano”.

“Creo que hay un golpe político en este momento en el Partido Republicano al que la gente no está prestando atención”, dijo Charlamagne. “Creo que esta cosa de Epstein va a ser una forma para que los conservadores tradicionales recuperen su partido”.

El lunes, Charlamagne, cuyo verdadero nombre es Lenard McKelvey, explotó el retroceso de Trump.

“No me importa. Me llamó un sreazbag. Busqué la definición de sreazesbag, dice que es” una persona desagradable o despreciable “. Dependiendo de a quién le pregunte, eso puede aplicarse a mí “, bromeó sobre” The Breakfast Club “. “Personalmente prefiero un agujero de vecindario amigable. Dijo que soy” un individuo bajo “. No sé, nunca he realizado una prueba de IQ “.

Luego acusó a la administración Trump de intimidar a sus opositores y “empujando narrativas falsas”.

“Escucha, mis conciudadanos estadounidenses, estamos en un momento extraño en este momento, un momento que nunca hemos visto porque la estrategia autoritaria se está utilizando contra cualquiera que hable en contra de esta administración”, explicó Charlamagne. “…[Trump’s] La reacción a lo que dije en Lara Trump muestra cómo los autoritarios intentarán intimidar a las personas para que empujen narrativas falsas “.

Charlamagne luego gritó las afirmaciones de Trump de que es un “racista”.

“Me llamó racista. No mencioné la raza, no una vez con Lara Trump. No mencioné el hecho de que el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que dirigía la supervisión de instituciones como el Smithsonian para eliminar o suprimir las narraciones sobre el racismo sistémico y la historia negra”, argumentó, refiriéndose a Trump’s orden ejecutivo En enero, que exige exhibiciones de Smithsonian Scrub que promueven “ideología inapropiada, divisiva o antiamericana”.

La medida fue criticada por muchos como un intento de blanquear la historia estadounidense y eliminar las discusiones sobre el racismo sistémico y la justicia social.

Charlamagne cerró sus comentarios con un llamado a la acción a Trump.

“No me importa quién esté en la Casa Blanca”, dijo. “Quiero que Estados Unidos tenga éxito. Lo creas o no, te estoy apoyando, pero necesito que te concentres y ahora mismo, no estás concentrado. ¿Ok?”

Charlamagne agregó: “Necesitamos que te concentres en dos cosas: la economía y Epstein. Necesito que mantengas las promesas de una gran economía y las promesas de transparencia con los archivos de Epstein”.

Mira “The Breakfast Club” a continuación.