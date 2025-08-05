Actualizaciones en vivo: Abbott toma medidas contra los demócratas de Texas que huyeron en la pelea de redistribución de distritos







El gobernador de Texas, Greg Abbott (R), dirigió el lunes los arrestos de los demócratas de la Cámara de Representantes que huyeron del Estado Star Lone para los estados azules en un esfuerzo por detener la legislación de redistribución de distritos del Partido Republicano.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas abandonaron su deber hacia los tejanos”, dijo Abbott en un comunicado. “Al huir del estado, los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas tienen una legislación crítica de rehenes para ayudar a las víctimas de las inundaciones y avanzar en la desgravación del impuesto sobre la propiedad. Hay consecuencias para el abandono del deber.

Anteriormente, había amenazado con sacarlos del cargo si no se presentan a trabajar. Eso provocó una fuerte reacción de los demócratas, que dejaron a Texas para evitar que la cámara llegue a un quórum para permitir una votación.

“Nosotros, el contingente democrático, estamos prestando atención a lo que nuestros electores nos exigen”, dijo el lunes la representante estatal de Texas Jolanda Jones (D) en una conferencia de prensa con la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul (D) en Albany el lunes.

El fiscal general Ken Paxton dijo en una entrevista de radio el lunes que confía en que los republicanos logren su objetivo de redistribución de distritos. “Eventualmente tendrán que regresar. Tienen trabajo y familias”, dijo.

Los demócratas de Texas habían avanzado en los estados azules, incluidos Illinois y Nueva York, donde los gobernadores de esos estados han prometido apoyarse con ellos en su esfuerzo por evitar que se aprueben los nuevos mapas del Congreso.

Mientras tanto, el presidente Trump dijo el domingo que designaría un “nuevo estadístico” esta semana después de despedir al jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes después de revisiones dramáticas en los informes de empleos recientes.

Y intervino en la guerra cultural girando alrededor de un controvertido anuncio de Sydney Sweeney para jeans. “Sydney Sweeney, un republicano registrado, tiene el anuncio” más caluroso “. Es para American Eagle, y los jeans están” volando de los estantes “. ¡Ve a buscarlos Sydney! ” Trump dijoSobre la verdad social.

Ponte al día aquí:

En la pelea de redistribución de distritos, los demandados por las comisiones que defendieron

Schumer, Jeffries demandan los líderes republicanos que se reúnen en la fecha límite de cierre del gobierno

5 cosas que debe saber en el enfrentamiento político de Texas

Siga aquí todo el día para obtener actualizaciones.





Fuente