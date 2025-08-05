Ex fiscal federal: Jack Smith cobra lo último que Trump querría que Trump quiera







El ex fiscal federal Andrew Weissmann desestimó la probabilidad de que los cargos penales se presentaran contra el ex abogado especial Jack Smith, diciendo que esa sería la “última cosa” que el presidente Trump querría.

La Oficina de Asesor Especial (OSC) confirmó este fin de semana que está investigando a Smith, el ex asesor especial que presentó dos casos penales contra Trump, por acusaciones de que participó en actividades políticas a través de sus investigaciones del presidente.

Weissmann enfatizó en una entrevista en MSNBC El OSC está investigando las presuntas violaciones de la Ley Hatch, una estatua civil, que no busca cargos penales potenciales.

“Si realmente tuvieran un caso, esto es lo último que pensarías que la administración Trump y Trump, a sí mismo, desearían”, dijo Weissmann.

Weissmann, quien sirvió en el equipo de ex abogado especial Robert Mueller que investiga la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo que cree que Trump tomaría medidas para evitar cualquier juicio público.

“Pasó años tratando de evitar, y en gran medida con éxito, evitando que cualquiera de estos casos fuera a juicio”, dijo Weissmann sobre Trump.

“Y si va a tener un juicio aquí, ese será un foro para que Jack Smith y la gente pongan la evidencia que ha intentado, durante tanto tiempo, evitar”, dijo Weissmann.

El ex fiscal general Merrick Garland nombró a Smith en noviembre de 2022 para supervisar las investigaciones sobre Trump. Smith presentó cargos contra Trump por sus esfuerzos para subvertir las elecciones de 2020 y sobre su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo. Los casos han sido desestimados desde entonces.

Weissmann dijo que no se sorprende que el OSC haya abierto una investigación sobre Smith, pero dijo que no cree que la investigación genere ningún resultado. Señaló que los jueces habían rechazado previamente las acusaciones de enjuiciamientos selectivos en los casos de Trump.





