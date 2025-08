Según el Departamento del Interior, una estatua derrocada dedicada a la memoria del oficial confederado Albert Pike será reinstalada en Washington, DC.

La estatua volverá a la plaza judicial en octubre, según The Washington Postquien primero informó el movimiento. Se produce un año por delante del 250 aniversario de fundación de la nación, un hito que el presidente Trump se comprometió a marcar homenajes a la historia estadounidense en Washington a través de su “Hacer hermoso el distrito de Columbia“Orden ejecutiva.

En el orden, Trump dice que “los monumentos, los museos y los edificios deben reflejar e inspirar asombro y aprecio por la fuerza, la grandeza y el patrimonio de nuestra nación”.

Las contribuciones de Pike a la historia del país se ajustan al molde.

“Este proyecto refleja nuestro compromiso con la administración responsable de las tierras públicas y la preservación de los recursos culturales de nuestra nación”, dijo un portavoz del departamento en un comunicado el martes a The Hill.

Pero en 2020, los manifestantes eliminaron la escultura a mano después de la muerte de George Floyd a manos de los agentes de policía.

La estatua de bronce y mármol de 27 pies de altura de Pike se erigió hace más de un siglo, en 1901. La medida tenía como objetivo rendir homenaje a su historia como un general de brigada en el ejército confederado y una figura prominente en la masonería del rito escocés.

También fue miembro del No sé nada fiestaconocido por su fuerte postura contra la inmigración.

A medida que la administración Trump elogia la reinstalación de la estatua, los líderes locales permanecen a favor de mantener a Pike fuera de Street View.

“Durante mucho tiempo he creído que las estatuas confederadas deberían colocarse en los museos como artefactos históricos, no permanecer en lugares que implican honor. Una estatua que honra a un racista y un traidor no tiene lugar en las calles de DC”, dijo la congresista Eleanor Norton Holmes (DD.C.) en un comunicado a The Post.

El DC Scottish Rite también dijo en 2017 que la estatua se había convertido en “el tema de la contención y la creciente controversia” y que el grupo estaría de acuerdo con su eliminación, por la salida.





