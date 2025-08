Trump humedece sobre los demócratas ‘locos’ en la verdad social

“Nunca hemos visto a los nominados tan defectuosos, tan comprometidos, tan no calificados como los de Trump”, escribió Schumer. “Y ellos lo saben”.

“Donald Trump intentó hacer estabricarse al Senado para establecer a sus nominados históricamente no calificados, pero los demócratas del Senado no lo dejaron”. Schumer dijo mientras está de pie en un atril. “En un ataque de ira, Trump arrojó la toalla, envió a los republicanos a casa y no pudo hacer el trabajo básico de negociar. ¿Es este el ‘arte del acuerdo’?”