El senador Cornyn le pide al FBI que ayude a localizar, arrestar a los demócratas de Texas

El senador John Cornyn (R-Texas) aumentó el martes la pelea de su partido con los demócratas de Texas al pedirle al FBI que ayude al gobernador Greg Abbott (R) a localizar y arrestar a los legisladores que dejaron el estado para bloquear una controvertida votación de redistribución de distritos.

En carta Para el director del FBI, Kash Patel, Cornyn preguntó si la Oficina podría ayudar a encontrar o arrestar a los demócratas que sirven en la Cámara del Estado que negaron a los republicanos un quórum el lunes al dejar a Texas y los llamó “posibles infractores de leyes”.

“En una democracia representativa, resolvemos nuestras diferencias al debatir y votar, no huyendo”, acusó Cornyn.

“Estos legisladores han cometido posibles actos penales en su prisa por evitar sus responsabilidades constitucionales y deben ser completamente investigados y responsables”, continuó.

Aunque la Cámara de Representantes Civiles dominado por los republicanos de Texas emitió órdenes de arresto civil para los demócratas ausentes, los soldados estatales que Abbott desplegó no puede perseguirlas fuera del estado de Texas.

La solicitud de Cornyn es un intento de circunnavegar ese obstáculo.

“El FBI tiene herramientas para ayudar a la policía estatal cuando las partes cruzan las líneas estatales, incluso para evitar testificar o huir de una escena de un delito”, escribió.

El senador John Cornyn habla con los periodistas el 18 de junio de 2025. Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc a través de Getty Images

Cornyn también afirmó que “los legisladores que solicitaron o aceptaron fondos para ayudar en sus esfuerzos para evitar sus deberes legislativos pueden ser culpables de sobornos u otros delitos de corrupción pública”, una aparente referencia al Gobernador demócrata de Illinois. Oficina de JB Pritzker Los demócratas de Texas su apoyo.

El FBI declinó hacer comentarios a pedido de Cornyn, pero Trump expresó su apoyo cuando se le preguntó si el FBI debería involucrarse.

“Bueno, pueden tener que hacerlo”, dijo Trump en una conferencia de prensa el martes. “Mucha gente exige que vuelvan. No puedes simplemente sentarte”.

Las docenas de legisladores estatales demócratas que abandonaron Texas esta semana lo hicieron en un esfuerzo coordinado para evitar que los republicanos voten en un mapa del Congreso redibujado deseado por Trump antes de las exámenes parciales de 2026. Si Trump se sale con la suya, habrá cinco escaños del Congreso más para el Congreso del Partido Republicano en Texas.

El presidente ha sido contundente sobre esta búsqueda.

“Tenemos la oportunidad en Texas de recoger cinco escaños. Tenemos un muy buen gobernador y tenemos buenas personas en Texas. Y gané Texas”, dijo Trump el martes CNBC. “Tengo el el voto más alto En la historia de Texas, como probablemente sepa, y tenemos derecho a cinco asientos más “.