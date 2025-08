La administración de Trump retuvo ilegalmente los fondos científicos, se encuentra Watchdog

La decisión de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), una agencia no partidista, seguimiento Hallazgos similares del incumplimiento ilegal de gastos de la Casa Blanca previamente aprobado por el Congreso, incluidos los fondos para la carga de vehículos eléctricos, museos y bibliotecas, Head Start y K-12 escuelas.

También es el último ejemplo de cómo la administración Trump está pisoteando el poder constitucional del Congreso sobre el bolso. En este caso, la Casa Blanca se ha encontrado en violación de la Ley de Control de Embediamment, que restringe la capacidad del Presidente para retener fondos apropiados para ser gastados por el poder ejecutivo. La ley fue aprobada en 1974 en respuesta a los intentos del presidente Richard Nixon de confiscar fondos para programas que no le gustaron.

“NIH no ha ofrecido evidencia de que no retuviera los montos de la obligación o el gasto, y no ha demostrado que la demora fue permitida programática”, dijo la GAO en un declaración el martes.