Trump afirma que el trabajo agrícola extenuante es “naturalmente” para los trabajadores migrantes

El comentario se produjo cuando Trump reconoció que su grave represión contra la inmigración, incluidos los arrestos de personas que siguen las órdenes de los jueces, ha impactado la agricultura estadounidense que depende en gran medida del trabajo migrante. Gran parte de esa fuerza laboral es latina o no blanca.

“Estamos cuidando a nuestros agricultores. No podemos dejar que nuestros agricultores no tengan a nadie … Estas personas, no pueden reemplazarlos muy fácilmente”, dijo Trump en CNBC.