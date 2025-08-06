Mira en vivo: Mace celebra el primer ayuntamiento después de lanzar una oferta para el gobernador de SC

Mira en vivo: Mace celebra el primer ayuntamiento después de lanzar una...







La representante Nancy Mace (Rs.C.) comenzará su gira del ayuntamiento el miércoles por la noche, pocos días después de lanzar una oferta para gobernador.

Mace se unió el lunes a un campo primario republicano lleno de gente para suceder al gobernador Henry McMaster (R), que incluye al representante Ralph Norman (SC), al fiscal general estatal Alan Wilson, al teniente estatal Pamela Evette y al senador estatal Josh Kimbrell.

Mace también ha rechazado las críticas a su oferta, inclinándose en su relación con el presidente Trump y su postura agresiva sobre la inmigración y los derechos transgénero, llamándolos “peleas por las que vale la pena luchar”.

“No hay nada combativo en querer un futuro más grande, mejor y más brillante para todo el estado de Carolina del Sur”, dijo a Newsnation el lunes por la noche.

Según su campaña, el “Madre de todos los cascos“Incluirá una” conversación sin restricciones “.

El evento en Myrtle Beach, SC, está programado para comenzar a las 6 pm EDT.

