La administración Trump pesa la liberación de la entrevista del Departamento de Justicia de Ghislaine Maxwell: Informes

La administración del presidente Donald Trump está sopesando la liberación de una grabación de audio de la reciente entrevista del Departamento de Justicia con Jeffrey Epstein Associate Ghislaine Maxwell, altos funcionarios de la administración, dijeron. CNN y Fox News el martes.
Los informes llegan días después de que Maxwell, que cumple una sentencia de tráfico de sexo de 20 años, fue transferido de una prisión federal de Florida a un centro de menor seguridad en Texas sin explicación, alimentando las críticas a la falta de transparencia de la administración Trump en torno al caso de Epstein y planteando preguntas sobre un posible trato con Maxwell.
“No se ha tomado una decisión final”, dijo uno de los funcionarios a CNN. Otro dijo que si se lanzara la grabación, probablemente sería en las próximas semanas.
El portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, desestimó los informes en un comunicado a HuffPost.
Trump le dijo a Newsmax el viernes que le gustaría “liberar todo, pero no queremos que la gente se lastime que no se lastime”.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
Las grabaciones provendrían de la reunión del fiscal general adjunto Todd Blanche con Maxwell el mes pasado, que el Departamento de Justicia promovió como un esfuerzo para dispensar más información sobre el caso de Epstein al público. Blanca dicho El Departamento de Justicia “compartiría información adicional sobre lo que aprendimos [from her] en el momento apropiado “.
La reunión se produjo cuando Trump y los funcionarios del Departamento de Justicia permanecieron bajo un inmenso escrutinio por encender las promesas de liberar el resto de los archivos de Epstein: documentos que han usado para irritar la base de Trump durante años.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.
Parte del debate sobre la liberación del audio de las entrevistas, las fuentes dijeron a los medios el martes, se centra si hacerlo empujaría la controversia aún más en el centro de atención.
La semana pasada, el abogado de Maxwell escribió en una carta a los miembros del Congreso que buscan el testimonio de Maxwell de que estaría dispuesta a hablar a cambio de un perdón o conmutación del presidente. Trump no descartó la posibilidad cuando se le preguntó al respecto el mes pasado, simplemente diciendo que ha “permitido” emitirle uno.