Pritzker dice que el FBI de “no es la manera” puede arrestar a los legisladores de Texas en Illinois

Pritzker dice que el FBI de “no es la manera” puede arrestar...







El gobernador de Illinois, JB Pritzker (D) en una entrevista el miércoles, dijo que bloquearía cualquier esfuerzo para arrestar a los legisladores demócratas en el estado que huyeron de Texas para bloquear un esfuerzo republicano para recoger cinco escaños adicionales en las elecciones de mitad de período.

“Nuestros soldados estatales protegen a todos en Illinois y cualquiera que esté aquí en Illinois”, dijo Pritzker durante una aparición sobre “Noticias no ruido“Con Jessica Yellin.

“Y así, ya sea que se trate de agentes federales que vienen a Illinois o los guardaparques de Texas, si no ha violado la ley federal, básicamente no es bienvenido y no hay forma de que nuestros legisladores estatales aquí, los legisladores estatales de Texas, puedan ser arrestados”, agregó.

El senador John Cornyn (R-Texas) instó al director del FBI, Kash Patel, en una carta esta semana para ayudar a devolver a los demócratas al estado de Star Star.

El presidente Trump dijo el martes que la agencia federal “puede tener que” involucrarse, luego agregó que el Partido Republicano tenía “derecho” a escaños adicionales de la Cámara.

“Deberíamos tener muchos más asientos en California. Todo es GerryMandered. Y tenemos la oportunidad en Texas de recoger cinco escaños. Tenemos un muy buen gobernador y tenemos buenas personas en Texas”, dijo el presidente “, dijo el presidente. Durante una entrevista Martes en “Squawk Box” de CNBC.

“Y gané Texas. Obtuve el mayor voto en la historia de Texas, como probablemente sepa, y tenemos derecho a cinco escaños más”, agregó.

Pero Pritzker argumentó el miércoles que cualquier esfuerzo para forzar el regreso de los legisladores democráticos es ilegal.

“Mira, seguimos la ley y la ley es lo que acabo de expresar. Pero, como saben, Donald Trump no sigue la ley. De hecho, es un delincuente condenado”, dijo Pritzker a Yellin.

“Y en Texas, tampoco están siguiendo la ley. Están frustrando la Constitución con la Ley de Derechos de Voto y amenazan las amenazas de que no pueden llevar a cabo. John Cornyn, por supuesto, está corriendo contra Ken Paxton por su asiento en el Senado de los Estados Unidos; y así están luchando, enganchando quién puede ser más estricto en este tema”, agregó.





Fuente