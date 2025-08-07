Varias de secciones clave del Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, incluida una vinculada a Habeas Corpus, recientemente desaparecieron de un sitio web del gobierno federal, como Primero reportado por 404 Media y marcado por Internet foros.
Una gran parte del artículo I, Sección 8 parecía desaparecer mientras que todas las secciones 9 y 10 estaban ausentes de la versión anotada del documento en constitución.cunGress.gov – que está dirigido por la Biblioteca del Congreso y la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos.
Las desapariciones se notaron en secciones sobre los límites de los poderes federales y estatales, así como las referencias al hábeas corpus (la provisión constitucional utilizada para verificar el poder del gobierno para detener a las personas), la otorgamiento prohibido de títulos de nobleza y los funcionarios federales que están restringidos para recibir emolumentos extranjeros.
La constitución tampoco ha cambiado desde 1992, lo que se refleja en una página en un sitio separado en el documento administrado por los Archivos Nacionales.
Más tarde ese mismo mes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, falló notablemente la definición de hábeas corpus, alegando que le dio al presidente la capacidad de “eliminar a las personas de este país” durante un testimonio del Senado.
Liderazgo en la famosa Biblioteca de Investigación Según los informes, ha estado en disputa Desde que Trump derrocó a Carla Hayden, una bibliotecaria del Congreso designada por Obama que se convirtió en la primera persona y mujer negra en ocupar el cargo, en mayo.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.
Robert Randolph Newlen tomaría el puesto de Hayden después de su expulsión, diciéndole a los empleados en ese momento que la biblioteca no había “recibido dirección del Congreso” sobre cómo proceder.