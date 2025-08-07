Rubio dice que Witkoff regresa con la propuesta de alto el fuego de Rusia-Ukraine

Rubio dice que Witkoff regresa con la propuesta de alto el fuego...







El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el miércoles que el enviado estadounidense Steve Witkoff regresará de Moscú con un marco para la paz entre Rusia y Ucrania.

“El momento específico no se discute”, dijo Rubio a Larry Kudlow durante una aparición en Fox Business Channel.

“Creo que lo que tenemos es una mejor comprensión de las condiciones bajo las cuales Rusia estaría preparada para poner fin a la guerra. Ahora tenemos que comparar eso con lo que los ucranianos y nuestros aliados europeos, pero los ucranianos principalmente, por supuesto, están dispuestos a aceptar”, agregó.

Witkoff ha estado obteniendo información de las conversaciones en Rusia mientras el Kremlin avanza sobre Kiev y las ciudades circundantes en su guerra con Ucrania.

En el pasado, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha presionado para obtener Crima y tierras adicionales antes de eliminar a los soldados de las líneas delanteras.

Rubio no describió las condiciones reunidas por Witkoff durante su reunión del miércoles con líderes en Moscú, pero subrayó la importancia de una feria de acuerdo para ambos países.

“Creo que por primera vez, tal vez desde que comenzó esta administración, tenemos algunos ejemplos concretos de los tipos de cosas que Rusia pediría para poner fin a la guerra. No hemos tenido mucho de eso hasta este punto”, dijo Rubio.

“Obviamente, los ucranianos tienen algo que decir en esto. Tenemos que hacerlo, tenemos que acercar las dos partes y las dos posiciones lo suficientemente cerca como para que el último cerrador, el presidente Trump, pueda involucrarse y hacer que esto suceda”, agregó.

Trump señaló que pronto podría mantener conversaciones directas en persona con Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para lograr el objetivo de la administración de poner fin al conflicto.





Fuente