El comediante ‘Daily Show’ comparte lecciones de Rallies de Maga

“Daily Show“Corresponsal Jordan Klepper Se abrió sobre lo que aprendió al asistir a docenas de manifestaciones MAGA del presidente Donald Trump a lo largo de los años.

“Se ponen un sombrero de maga, ese sombrero rojo, porque tan pronto como lo pones, sientes que eres parte de este equipo. Ves a otras 10,000 personas que comparten algo en común contigo. Y eso, veo y eso entiendo, y anhelo más de eso en mi propia vida”, dijo Klepper “, dijo Klepper”, dijo Klepper “, dijo Klepper”. Gavin Newsom en un episodio del miércoles del podcast del gobernador de California.

El problema es “la manipulación” de ese sentido de comunidad, dijo.

“Estas personas son vulnerables y abiertas a esto”, agregó, criticando las “mentiras y BS que se alimentan a estas personas”.

Klepper se ha hecho un nombre en “The Daily Show” por Enfrentando a los partidarios de Trump en Ralliesa menudo produciendo momentos ridículos de hipocresía.

Le dijo al gobernador que cuando tiene estas conversaciones con personas en Rallies, a menudo es solo “enfrentarlos con información que es nueva para ellos”.

Pero la gente comienza a ver las “grietas” en su propia lógica cuando tienen que defender sus creencias a aquellos que no las comparten, agregó.

“Tienen que articular su opinión que han compartido con sus amigos una y otra vez”, dijo Klepper. “Tienen que articular por qué, por primera vez en tiempo real conmigo, y creo que es cuando comienzas a darte cuenta. Es como, oh, no han probado esta idea”.

El comediante dijo que esos momentos son los “más reveladores” para él porque ve “la propaganda y cómo se avanza en las personas”.

“Ves cómo la identidad es algo que obliga a las personas a aferrarse a las cosas, a pesar de que pueden ver las grietas en la lógica”, dijo Klepper.

A pesar de las diferencias de opinión, Klepper dijo que ha construido relaciones de larga data con aquellos que han asistido a las manifestaciones a lo largo de los años.

“Era una estrella de rock en CPAC”, dijo, refiriéndose a la conferencia de acción política conservadora que tuvo lugar hace un “par de años”, Revelando que los asistentes querían hablar con él y tomar fotos.

“Tengo amigos que veo en estas manifestaciones ahora”, dijo Klepper. “Conozco a todos los vendedores de camisetas. Somos amigos. Nos vemos todas las semanas. Tengo varios amigos con los que he hablado a lo largo de los años que es bueno que me gusten, reconectarme y ver cómo han cambiado sus pensamientos o si no lo han hecho, y es notable”.

Klepper le dijo a Newsom que su intención es encontrar humor, hipocresía e ironía, no cambiar la mente de un partidario de Trump.