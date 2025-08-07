Comer: Clinton debería pensar “largo y difícil” en desafiar la citación







El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer (R-Ky.) Instó el miércoles al ex presidente Clinton y a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton a cumplir con una citación que solicita su testimonio que detalla su conexión con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

“Si alguien no cumple con una citación, hemos visto que sucede en el pasado, tanto en mi comité como en el comité del 6 de enero, cuando los demócratas tuvieron la mayoría, y usted puede mantenerlos en desprecio del Congreso, y con un abogado general republicano, eso es algo que creo que el equipo legal de Clinton va a pensar mucho y, el Comer, durante una aparición en Newsnation,” The Hill “.

“No vas a tener mucha simpatía, probablemente del Departamento de Justicia de Trump, si los Clinton no cumplieron con una citación bipartidista y aprobada por el Congreso, que es lo que fue”, agregó.

Comer dijo que el apoyo bipartidista dificultará al ex presidente esquivar la investigación del Congreso.

“Obviamente, cuando citas a un ex presidente, tus probabilidades no son las mejores para obtenerlas si miras la historia. Pero lo que hace que esto sea diferente es que esta citación fue aprobada de manera bipartidista por una votación del subcomité”, dijo el presidente al presentador Blake Burman.

“Así que tenías demócratas y republicanos en el récord de votación para citar esa lista completa que mostraste y había republicanos y demócratas en esa lista. Además de esas citaciones, también cité [Attorney General] Pam Bondi para archivos de Epstein ”, continuó.

En las últimas semanas, la administración Trump se ha enfrentado a una intensa reacción sobre cómo ha manejado la información relacionada con Epstein, el delincuente sexual condenado que murió en 2019. La reacción proviene de los progresistas fieles y de izquierda de MAGA.

Comer ha tomado la delantera en una larga investigación dirigida por el comité.

El legislador de Kentucky le dijo a Burman que “al final del día, el Congreso me ordenó tomar la delantera en esta investigación, y esperamos obtener todo lo que pudiéramos obtener legalmente”.





Fuente