Trump acusa a Chuck Schumer de ‘extorsión’ en medio de la disputa

El presidente Donald Trump desató su ira sobre el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en medio de su enemistada en curso.

En post mordaz En Truth Social el miércoles, Trump acusó a Schumer de “extorsión” y llamó al Partido Demócrata como “matones”.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que el Senado se dirigió al recreo la semana pasada sin llegar a un acuerdo para confirmar a los más de 150 nominados del líder mundial, a pesar de sus repetidas demandas para que la cámara superior lo haga. El movimiento se ha ido Los republicanos enojados con Schumer y los demócratas del Senado sobre el punto muerto.

“El senador políticamente aturdido, Cryin ‘Chuck Schumer, quiere que los republicanos paguen, como extorsión, dos mil millones de dólares para que los Radicales dejaron a los demócratas aprobar los cientos de nombramientos de Trump que han estado esperando durante meses y están dando vueltas”, escribieron el Potus.

Trump luego argumentó que “nunca en la historia de los Estados Unidos” se han impedido a los nominados del presidente en el Senado de tal manera.

“Esto nunca ha sucedido antes. Nunca, en la historia de los Estados Unidos, ha sido un retraso. ¡Son extorsionistas!”, Agregó. “Los republicanos deben crear legislación para salir de la comprensión de estos países que odian a los matones. ¡Muévete rápidamente! MAGA”

Los informes dicen que los demócratas de Schumer y el Senado pidieron a los líderes republicanos que liberen miles de millones de dólares de fondos gubernamentales A cambio de confirmar a los nominados de Trump, que parecían impulsar a Trump a reclamar en su publicación del miércoles que querían una “extorsión” de $ 2 mil millones.

“Querían que pagáramos, originalmente, dos mil millones de dólares por aprobaciones. correo.

A medida que los nominados permanecen en el aire, Trump se enfureció en Schumer la semana pasada, diciéndole que “¡VETE AL DIABLO!”

Mientras tanto, Schumer parece tomar las críticas de Trump con calma.