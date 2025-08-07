Trump se enfrenta a Ghislaine Maxwell Endrum







El presidente Trump se enfrenta a un problema de Ghislaine Maxwell.

Liberando públicamente el testimonio de Maxwell, un asociado de Jeffrey Epstein que fue condenado en 2021 por cargos de tráfico sexual, podría ayudar a satisfacer a los partidarios de Trump que han clamado por una mayor transparencia en torno al caso de Epstein.

Pero la elevación aún más de Maxwell mantendría la controversia de Epstein en el frente y el centro después de que Trump y los principales líderes del Partido Republicano en la Cámara hayan pasado semanas tratando de impulsar la indignación entre su propia base.

Al mismo tiempo, los comentarios de Trump sobre Maxwell en los últimos días han alimentado las acusaciones de los demócratas de que tiene algo que ocultar debido a sus lazos pasados con Epstein. Según los informes, el nombre de Trump aparecerEn los archivos de Epstein, aunque el presidente se ha distanciado repetidamente de Epstein y no ha sido acusado de irregularidades.

Trump se ha negado a descartar un perdón para Maxwell, diciendo solo que tiene el poder de hacerlo pero que no ha pensado en su caso. La administración levantó las cejas al trasladar a Maxwell a una prisión de seguridad más baja en Texas. Y Trump ha elogiado continuamente al abogado adjunto Todd Blanche, su ex abogado personal, por sentarse con Maxwell para entrevistas.

“No lo discutí con él, pero cualquier cosa de la que habló con ella, o el hecho de que hizo eso, no inusual, el número uno, y lo más importante es algo que estaría totalmente por encima de la mesa”, dijo Trump a los periodistas de las conversaciones de Blanche con Maxwell.

Los funcionarios de la administración están sopesando si liberar públicamente parte del testimonio de Maxwell a Blanche.

El furor sobre el caso de Epstein, especialmente entre algunos de los partidarios vocales de Trump, había envuelto a la Casa Blanca en las últimas semanas y enfureció al presidente, quien sintió que estaba eclipsando mejores titulares.

La indignación se ha calmado, coincidiendo con los legisladores que se van para el receso de agosto. Pero la situación de Maxwell amenaza con reavivar la controversia, dependiendo de lo que Trump y la administración hacen. Ofrecer simpatía o clemencia para Maxwell invitaría al escrutinio bipartidista, dijeron las fuentes. Y liberar más información podría venir con restricciones legales.

“No hay duda de que están tratando de enhebrar la aguja”, dijo un aliado de la Casa Blanca a The Hill.

CNN y Fox News reportadoQue los altos funcionarios de la administración, incluida la fiscal general Pam Bondi, el director del FBI, Kash Patel y Blanche, se unirán al vicepresidente Vance en su residencia el miércoles por la noche para discutir cómo manejar la saga Epstein en curso, entre otros temas.

La oficina de Vance retrasó los informes, con un portavoz que afirmó que “nunca había una supuesta reunión programada en la residencia del vicepresidente para discutir la estrategia de Epstein”.

Muchos partidarios de Trump, incluidos algunos en el Congreso, han presionado para revelaciones adicionales después de que el Departamento de Justicia y Justicia declaró el mes pasado que Epstein no tenía una “lista de clientes” y que su muerte en 2019 en su celda de la cárcel de la ciudad de Nueva York era un suicidio.

Algunos aliados prominentes de Trump han promovido durante años las teorías de conspiración sobre la muerte de Epstein y afirman que una lista de clientes revelaría lazos entre Epstein y demócratas prominentes.

Epstein, acusado en varios casos de chicas jóvenes de tráfico sexual, corrió en círculos de alta potencia con figuras que incluían a Trump, el ex presidente Clinton, el Príncipe Andrew de Gran Bretaña y varias otras celebridades y personas ultra saludables.

Los líderes del Partido Republicano de la Cámara de Representantes enviaron a los miembros a casa un día temprano para el receso de agosto en medio de un logjam creado por un impulso entre algunos miembros para lanzar más archivos relacionados con Epstein.

Con los legisladores sobre el recreo y otros problemas que se apoderan del ciclo de noticias, Trump ha recibido un respiro de la reacción relacionada con Epstein.

Pero las interacciones de la administración con Maxwell, y los propios comentarios de Trump sobre ella, han mantenido el interés en el caso a fuego lento.

Maxwell se reunió con Blanche durante dos días en las últimas semanas para compartir información sobre el caso de Epstein. ABC News reportadoque Maxwell no dijo nada durante las entrevistas que serían perjudiciales para Trump.

A raíz de esas entrevistas, Maxwell fue transferido de una prisión de baja seguridad en Florida a una prisión mínima de seguridad en Texas. Las autoridades no han dicho por qué.

“No lo sabía en absoluto. No, lo leí como tú. No es algo muy poco común”, dijo Trump cuando se le preguntó el martes si había aprobado la transferencia.

La administración ahora está sopesando si liberar audio o transcripciones de la entrevista. Hacerlo probablemente ayudaría a Trump a distanciarse de Epstein y satisfacer a algunos miembros de su base a quienes les gustaría ver más transparencia.

Pero también puede renunciar a la atención en el caso de Epstein en su conjunto, algo que Trump ha intentado aplastar.

Maxwell, por su parte, está pidiendo que la Corte Suprema intervenga en su caso, y su abogado ha dicho que está buscando “alivio” de su sentencia de prisión.

Las fuentes advirtieron que Trump, que famosa en 2020 dijo que él deseó a Maxwell biendebe pisar con cuidado en cómo maneja su caso para evitar que cree una controversia mayor.

“El presidente quiere seguir adelante. Pero pueden salir con algo un poco más transparente, un poco más de carne en el hueso”, dijo el aliado de la Casa Blanca.





