Trump pide la renuncia del CEO de Intel







El presidente Trump pidió el jueves que el CEO de Intel Lip-Bu Tan renuncie, argumentando que está “muy en conflicto”.

“El CEO de Intel está muy en conflicto y debe renunciar, inmediatamente”, él escribió Sobre la verdad social. “No hay otra solución a este problema. ¡Gracias por su atención a este problema!”

Si bien ofreció pocos detalles sobre su llamado para que Tan se retirara, la publicación de Trump se produce después del senador Tom Cotton (R-ARK). Escribió el martes a la firma de semiconductores sobre las preocupaciones con los lazos del CEO con China.

Reuters reportado a principios de este año que el ejecutivo de Intel tuvo inversiones en cientos de empresas tecnológicas chinas, al menos ocho de las cuales tienen vínculos con el ejército chino.

Cotton también expresó preocupaciones el martes sobre su papel anterior como CEO de Cadence Design Systems, que se declaró culpable y pagó $ 140 millones el mes pasado por violar los controles de exportación vendiendo tecnología de diseño de chips a una universidad militar china.

“Se requiere que Intel sea un administrador responsable de los dólares de los contribuyentes estadounidenses y cumpla con las regulaciones de seguridad aplicables”, escribió el senador de Arkansas, subrayando los casi $ 8 mil millones que Intel recibió como parte de la Ley de Chips y Ciencias.

“Las asociaciones del Sr. Tan plantean preguntas sobre la capacidad de Intel para cumplir con estas obligaciones”, agregó.

Stock de Intel cayó un 2 por ciento En el comercio fuera de horario después del llamado de Trump para que Tan renuncie.

La colina ha contactado a Intel para hacer comentarios.





Fuente