Las palabras de Trump muestran cómo Estados Unidos obtiene el trabajo inmigrante

En un entrevista clip tan extravagante que rápidamente tuvimos que verificar que era, de hecho, nuestro presidente en sentado, Donald Trump trató de convencernos de que El trabajo agrícola viene “naturalmente” a inmigrantes indocumentados.

Esta afirmación, hecha el martes por la mañana en la “Caja Squawk” de CNBC, estaba en defensa de su aplicación de inmigración masiva.

“Estamos cuidando a nuestros agricultores. No podemos dejar que nuestros agricultores no tengan a nadie … Estas personas, no pueden reemplazarlos muy fácilmente”, dijo Trump.

Y en la verdadera moda de Trump, la retórica racista continuó, capa por capa, como una lasaña de estruendo que nadie ordenó.

“Las personas que viven en el centro de la ciudad no están haciendo ese trabajo. Simplemente no están haciendo ese trabajo. Y lo han intentado, lo han intentado. Todos lo intentaron. No lo hacen. Estas personas lo hacen naturalmente, naturalmente”, continuó, refiriéndose a los trabajadores migrantes.

Que semana tan divertida de conversación eugenesia.

La idea de que los migrantes, predominantemente latinxs y personas de color, tienen una inclinación natural hacia el trabajo extenuante y peligroso no solo devalúa sus habilidades, sino que también demuestra cuánto prioriza este país el trabajo sobre la humanidad.

En el mismo aliento que Trump justificó su importante represión de inmigración que desgarra a las familias y lleva a los arrestos de personas que asisten a sus audiencias ordenadas por la corte, en esta entrevista, también detestó el impacto que ha tenido en la agricultura estadounidense.

Más del 40% de los trabajadores agrícolas estadounidenses son indocumentados, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Juegan un papel vital en la alimentación de la nación y la cara Físicamente exigente e incluso de trabajo mortal condiciones para hacerlo. A menudo también carecen Protecciones legales en el lugar de trabajo Debido a su estatus, hacer que estos trabajadores sean objetivos para la discriminación y el pago insuficiente.

Esto significa que trabajan a través de horas de calor intenso, están expuestos a pesticidas y productos químicos tóxicos, y operan maquinaria peligrosa.

En la entrevista de CNBC, Trump afirmó que una vez le preguntó a un agricultor qué les sucede a estos trabajadores si “se recuperan mal”.

Dijo que el agricultor respondió: “No se recuperan mal, señor, porque si se recuperan mal, mueren”.

Todo este trabajo viene con poca recompensa para los propios trabajadores. La investigación muestra que las familias de trabajadores agrícolas latinx a menudo enfrentan la pobreza y la inestabilidad financiera Debido a los bajos salarios, la falta de redes de seguridad social y la naturaleza estacional del trabajo.

Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidosel trabajador agrícola mediano gana un total de $ 20,000 a $ 24,999 por año, y el 20% de estas familias viven por debajo de la línea de pobreza. Pero su trabajo, tan importante y vital como lo es para la vida de los estadounidenses, no es por eso que merecen respeto y dignidad. Se merecen estas cosas porque son humanos, es un concepto que no debe ser radical, pero de alguna manera debe repetirse.

Como todos nosotros, los inmigrantes indocumentados que están aquí contribuyen a la sociedad merecen hacer un salario digno, proporcionar a sus familias y vivir una vida que es más que solo sobrevivir.

Además, las afirmaciones de que la raza indica una inclinación natural a hacer un trabajo increíblemente arduo que sirve a los demás (en lugar de la relación ventajosa de la industria con un grupo vulnerable de personas obligadas a tomar salarios bajos para sobrevivir) solo avanzar a las nociones supremacistas blancas que conducen a la inacción en las malas condiciones laborales y la inmigración.

Descarta la humanidad de cada trabajador y mano de obra. Si están naturalmente inclinados a hacer este trabajo, ¿qué tan malo puede ser?

Como la industria agrícola reconoce los impactos de la fuerza laboral de la represión de inmigración de Trump, no podemos pensar en el asombroso trabajo que se alimenta para alimentarnos. Necesitamos pensar en las personas que lo hacen y por qué deben poner sus propias valiosas vidas y su salud en juego.

Más que 50,000 personas han sido detenidasa medida que los funcionarios de aplicación de la inmigración continúan atacando granjas en lo que se ha convertido en un esfuerzo mortal para forzar a los inmigrantes indocumentados fuera del país.