Doug Ford: Trump probablemente sea el político más disgusto en Canadá







El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo el jueves que el presidente Trump es probablemente el político más desagradable en Canadá después de meses de tensión comercial entre los dos países.

“¿Cuál es la impresión general de Trump en Canadá?” Wolf Blitzer de CNN preguntó sobre “la sala de situación”.

“Probablemente sea el político más disgustado del mundo en Canadá, porque ha atacado a su miembro de la familia más cercano, y esa es la forma en que lo consideramos”, respondió Ford.

“Y cuando hablo con los gobernadores, senadores y congresistas, incluso los republicanos, totalmente en desacuerdo, pero están demasiado asustados para salir y decir cualquier cosa, porque el presidente los perseguirá, fuera de unos pocos senadores”, agregó.

El miércoles, Ford dijo a los periodistas que cree que Trump iniciará una revisión del acuerdo estadounidense-México-Canadá un año antes y agregó que no confía en el presidente estadounidense.

“No está esperando hasta 2026. En cualquier momento, el presidente Trump, no es que incluso siga las reglas, puede sacar la alfombra de debajo de nosotros”, dijo Ford, según Associated Press.

El domingo, el ministro canadiense de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, expresó optimismo sobre la probabilidad de un acuerdo comercial entre Ottawa y Washington, incluso cuando Trump dijo que impondría aranceles del 35 por ciento a los bienes de Canadá.

“Obviamente, obviamente estábamos decepcionados por esa decisión. Creemos que hay un gran terreno común entre Estados Unidos y Canadá en términos de construir dos economías fuertes que funcionan bien juntas”, dijo LeBlanc en “Face the Nation” de CBS News.

El miércoles, el primer ministro canadiense Mark Carney dijo que él y su país Los primeros ministros hablaron ese día y que Canadá estaba “manteniéndose enfocado en construir nuestra fuerza industrial en el hogar”.

“A medida que trabajamos para un nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos, nos mantenemos enfocados en desarrollar nuestra fuerza industrial en el hogar”, dijo Carney en una publicación en la plataforma social X.

“Juntos, estamos fortaleciendo nuestras asociaciones comerciales en el hogar y en el extranjero, incluida la descomposición de barreras entre provincias y territorios, y apoyando a nuestras industrias y trabajadores para satisfacer las demandas de los nuevos mercados”, agregó.

La colina ha contactado a la Casa Blanca para hacer comentarios.





Fuente