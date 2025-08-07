Home Noticias Donald Trump Trump nombra a JD Vance como un sucesor ‘probablemente’ 2028

Trump nombra a JD Vance como un sucesor ‘probablemente’ 2028

By
MONTE CASEROS
-
6
0
Trump nombra a JD Vance como un sucesor 'probablemente' 2028


El presidente Donald Trump ha dado su respaldo más fuerte hasta quién en el Partido Republicano puede reemplazarlo una vez que termine su segundo mandato de la Casa Blanca.

Hablando el martes con los periodistas, Trump dijo que el vicepresidente JD Vance “probablemente” lo sucederá, con un posible trabajo en equipo del Secretario de Estado Marco Rubio.

“Creo que lo más probable es que, para ser justos, sea el vicepresidente”, dijo Trump sobre Vance Cuando se le preguntó por él convirtiéndose en el “heredero aparente de Maga”.

“Creo que Marco también es alguien que tal vez se reuniría con JD de alguna forma. También creo que tenemos gente increíble, algunas de las personas en el escenario aquí.

El respaldo suave de Vance de Trump se produce aproximadamente seis meses después de que se negó a darle a Vance sus bendiciones cuando preguntado directamente por Fox News. Hablando con Bret Baier en febrero, Trump calificó a Vance “muy capaz” pero dijo “Es demasiado pronto”.

Rubio había sido el mejor contendiente para el vicepresidente durante la carrera de 2024, hasta el día de la selección anunciada de Vance. Esto siguió a Rubio sirviendo como asesor cercano de Trump en las relaciones extranjeras a pesar de que la pareja se rivaliza entre sí durante las primarias republicanas de 2016.

20 años deGratisPeriodismo

Tu apoyo alimenta nuestra misión

Tu apoyo alimenta nuestra misión

Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted.

Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen.

Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más.

Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen.

Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más.

Apoya a HuffPost

La oficina de Vance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here