El presidente Donald Trump ha dado su respaldo más fuerte hasta quién en el Partido Republicano puede reemplazarlo una vez que termine su segundo mandato de la Casa Blanca.
Hablando el martes con los periodistas, Trump dijo que el vicepresidente JD Vance “probablemente” lo sucederá, con un posible trabajo en equipo del Secretario de Estado Marco Rubio.
“Creo que lo más probable es que, para ser justos, sea el vicepresidente”, dijo Trump sobre Vance Cuando se le preguntó por él convirtiéndose en el “heredero aparente de Maga”.
“Creo que Marco también es alguien que tal vez se reuniría con JD de alguna forma. También creo que tenemos gente increíble, algunas de las personas en el escenario aquí.
El respaldo suave de Vance de Trump se produce aproximadamente seis meses después de que se negó a darle a Vance sus bendiciones cuando preguntado directamente por Fox News. Hablando con Bret Baier en febrero, Trump calificó a Vance “muy capaz” pero dijo “Es demasiado pronto”.
Rubio había sido el mejor contendiente para el vicepresidente durante la carrera de 2024, hasta el día de la selección anunciada de Vance. Esto siguió a Rubio sirviendo como asesor cercano de Trump en las relaciones extranjeras a pesar de que la pareja se rivaliza entre sí durante las primarias republicanas de 2016.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.
La oficina de Vance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.