Texas Democrat: Volver a casa ‘no depende de nosotros’







El representante estatal de Texas, Gene Wu (D), dijo el jueves que los legisladores demócratas regresarían al estado cuando sus colegas republicanos dejen de impulsar una votación para obtener cinco escaños de la Cámara de Representantes antes de las elecciones de mitad de período de 2026.

“Nuestro grupo está comprometido a terminar esta corrupta sesión especial. Ya sea una semana, ya sea dos semanas, no lo sé. Eso no depende de nosotros”, dijo Wu durante una aparición en CNN.

“El gobernador Abbott y el liderazgo republicano de Texas sostienen todas las cartas, y solo podemos reaccionar ante ellas”, agregó, refiriéndose al gobernador de Texas Greg Abbott (R).

La disputa en el Estado de la Estrella solitaria llamó la atención nacional después de que el presidente Trump dijo a los periodistas que los republicanos tenían “derecho” a más escaños.

“Deberíamos tener muchos más asientos en California. Todo es GerryMandered”, dijo el martes Durante una entrevista en la “caja de Squawk” de CNBC.

“Y tenemos la oportunidad en Texas de recoger cinco escaños. Tenemos un muy buen gobernador, y tenemos buenas personas en Texas. Y gané Texas. Obtuve el mayor voto en la historia de Texas, como probablemente sepa, y tenemos derecho a cinco escaños más”, agregó.

Los demócratas han instado a los legisladores a no agregar nuevos distritos del Congreso fuera del censo que tiene lugar cada década. Tradicionalmente, la redistribución de distritos se ha realizado en este momento.

“Donald Trump está tratando de robar cinco escaños de la gente, francamente, del país, no solo la gente de Texas, y la gente de sus derechos”, dijo el gobernador de Illinois JB Pritzker (D) “The Late Show con Stephen Colbert” cuando “cuando pidió describir Lo que llevó a los demócratas a abandonar el Estado de la Estrella solitaria.

“Estamos hablando de violar la Ley de Derechos de Voto y la Constitución”.

Pritzker dijo que los legisladores demócratas de Texas que huyeron del estado para buscar protección en Illinois serán salvaguardados de represalias después de que el senador John Cornyn (R-Texas) instó al FBI a emprender esfuerzos para devolver a los legisladores.

“Nuestros soldados estatales protegen a todos en Illinois y cualquiera que esté aquí en Illinois”, dijo Pritzker durante una aparición en “”Noticias no ruido“Con Jessica Yellin.

“Y así, ya sea que se trate de agentes federales que vienen a Illinois o los guardaparques de Texas, si no ha violado la ley federal, básicamente no es bienvenido y no hay forma de que nuestros legisladores estatales aquí, los legisladores estatales de Texas, puedan ser arrestados”, agregó.

Wu pidió a los ciudadanos de todo el país que actúen ante la injusticia.

“Si crees en un país que todavía valora el trabajo duro y el juego limpio y sigue las reglas, como, tienes que pararte y hablar por ello ahora. No, quien gane esta vez, puedes reescribir todas las reglas cuando quieras”, dijo Wu a CNN.

“Esa no es la forma estadounidense. Esa no es la forma en que deberíamos trabajar. Y si no luchamos contra eso ahora, una vez que esto sucede, ese es el final de nuestra democracia. Ese es el final de nuestra república”.





Fuente