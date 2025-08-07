Lawrence O’Donnell destroza a Trump por negar el papel en la transferencia de la prisión de Ghislaine Maxwell

Lawrence O’Donnell de MSNBC continúa dudando sobre la afirmación del presidente Donald Trump de que no estaba al tanto de la transferencia de la prisión del traficante sexual Ghislaine Maxwell, que, según los informes, requirió una exención especial.

“Las únicas personas que pueden creer que son las personas que creen que cada palabra Donald Trump dice”, O’Donnell dijo Martes en “La última palabra”.

Maxwell estaba cumpliendo su sentencia de 20 años en una prisión federal en Florida, pero en medio de un furor público sobre la administración Trump reteniendo archivos sobre su difunto cómplice Jeffrey Epstein, está buscando un acuerdo, y fue trasladado a una instalación de seguridad mínima en Texas la semana pasada.

El fiscal general adjunto Todd Blanche visitó a Maxwell en Florida el mes pasado después de que Trump enfureció su propia base al desestimar los llamados a la transparencia en el caso de Epstein. El abogado de Maxwell, David Markus, dijo la semana pasada que estaría “ansiosa por testificar, a cambio de clemencia.

Maxwell fue transferido a la prisión más indulgente en Texas a los pocos días de esta aparente oferta.

Cuando el reportero de CNN, Kaitlan Collins, le preguntó a Trump el martes si había aprobado personalmente la transferencia o lo sabía de antemano, el presidente dijo“No lo sabía en absoluto. No

Sin embargo, O’Donnell no compró la negación de Trump. “Las reglas tuvieron que ser cambiadas” por el Departamento de Justicia de Trump para transferir a Maxwell, señaló el anfitrión de MSNBC, haciéndose eco de la analista legal senior de CNN, Elie Honig.

“Es casi imposible que Ghislaine Maxwell ocurriera, por coincidencia, ser trasladado a una mejor instalación una semana más o menos después de que se reunió con Todd Blanche”. Honig le dijo a Collins Martes.

“Necesitaría una autorización específica, necesitaría una exención porque Maxwell es … un delincuente sexual infantil convicto”, dijo Honig. “Y la sugerencia de que el presidente parecía estar haciendo, que simplemente sucede en el curso habitual de los negocios, no, no lo hace”.

Desde la izquierda: Donald Trump y su entonces novia, Melania Trump, con Jeffrey Epstein y su asociada Ghislaine Maxwell en Mar-a-Lago en 2000. Photography de Davidoff Studios/Getty Images

O’Donnell previamente se apoderó de que Trump pudiera perdonar a Maxwell por completo si ella testifica que él no estaba involucrado en sus crímenes de ella o de Epstein. El martes, reiteró su creencia de que Blanche, el ex abogado de defensa criminal de Trump, la visitó tras las rejas por precisamente esa razón.

“Ese fue obviamente la misión en la que se embarcó el abogado de defensa penal de Donald Trump: consigue que Ghislaine Maxwell no diga nada que sea perjudicial para Donald Trump”, dijo O’Donnell el martes.

“Y luego Ghislaine Maxwell inmediatamente fue transferido de una seria prisión federal en Florida destinada a alojar, entre otros, criminales sexuales, a la instalación de custodia federal más fácil que existe en Estados Unidos para las mujeres, lo que no está destinado a albergar criminales sexuales”, agregó.

Como O’Donnell señaló en su programa, quizás lo más revelador es que las fuentes, que están familiarizadas con lo que Maxwell le dijo a Blanche durante su reunión, ya le he dicho a ABC que ella “no dijo nada durante la entrevista que fuera perjudicial para el presidente Donald Trump”.

