Mamdani Rips informó que los movimientos de Trump en la raza del alcalde de Nueva York

Mamdani Rips informó que los movimientos de Trump en la raza del...







El candidato demócrata a la alcaldía demócrata de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, criticó fuertemente los movimientos del presidente Trump con respecto a la carrera.

“Hoy supimos que Andrew Cuomo está coordinando directamente con Donald Trump, incluso cuando este presidente envía agentes enmascarados para arrancar a nuestros vecinos de las calles y destripar los servicios sociales en los que muchos neoyorquinos confían”, dijo Mamdani en una publicación del miércoles en la plataforma social X.

“Es descalificador y una traición a nuestra ciudad”, agregó.

El New York Times informó el miércoles que ocho fuentes dijeron el presidente Hablé en privado sobre el paso en la carrera en un intento de evitar que Mamdani gane las elecciones de noviembre.

Según The Times, el presidente ha presionado recientemente un congresista republicano y empresarios de Nueva York sobre el cual de los rivales de Mamdani creen que podrían alterar al candidato demócrata.

Trump y el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, también candidato para el alcalde de la ciudad de Nueva York, discutieron la carrera en una llamada telefónica en las últimas semanas, informó The Times. Pero Cuomo el jueves retrocedió el informe.

“No recuerdo la última vez que hablé con el presidente Trump”, dijo Cuomo durante una conferencia de prensaagregando que “nunca ha hablado con él sobre la carrera del alcalde”.

La publicación del miércoles de Mamdani también presentó un video clip de sí mismo discutiendo el informe del Times, criticando a Trump por “conspirar” con Cuomo.

“Es el propio Donald Trump quien ha estado conspirando directamente con los candidatos que han decidido renunciar a las personas que se supone que deben proteger, en lugar de asegurar el poder a través de la ayuda de esa misma administración en Washington, DC”, dijo el miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York.

La colina ha contactado a un portavoz de Cuomo y la Casa Blanca para hacer comentarios.





Fuente