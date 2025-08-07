Jasmine Crockett aplaude a Trump después de un insulto de ‘IQ bajo’

La congresista dijo el martes durante una entrevista de CNN que no le importa cuántos mágicos negros “llevan sombreros que apoyan Trump, el presidente” tiene un problema con las personas de color “.
Crockett respondió después de que Trump se burló de la idea de que el demócrata de Texas, cuya estrella ha aumentado rápidamente desde que fue elegida por primera vez para el Congreso en 2022, es una de las líderes de su partido.
“Tienes a esta mujer, Crockett. Muy bajo IQ”, dijo Trump durante una entrevista de CNBC el martes. “Alguien dijo el otro día que ella es una de las líderes del partido. Dije: ‘Tienes que estar bromeando'”.
Él también, extrañamente, cuestionó si ella está relacionada con la frontera del siglo XIX Davy Crockett.
“Me pregunto si ella es alguna relación con el difunto, gran Davy Crockett, que es un gran, genial, un gran caballero”, dijo. “Me pregunto si tiene alguna relación con Davy Crockett, el gran viejo Davy Crockett”.
Apareciendo en “La fuente con Kaitlan Collins de CNN”, Crockett dijo que Trump no tiene nada de sustancia para contribuir cuando se trata de criticarme “.
Después de señalar que Trump rara vez se involucra en el punto sustantivo de un argumento al lanzar el abuso, agregó: “Es un insulto común cuando se trata de personas de color. Simplemente arrojó el mismo insulto exacto a la Charlamagne tha Dios, por lo que quiero que la gente lo vea y entienda quién es”.
“Esta es una persona que tiene un problema con las personas de color, punto”, agregó. “No me importa con cuántos magas negras con los sombreros”.
Ella continuó la gibia de “IQ bajo” fácilmente podría aplicarse al gabinete “incompetente” de Trump, citando el escándalo que rodea al Secretario de Defensa de Pete Hegseth. intercambio inadvertido de información de seguridad nacional altamente sensible con un editor en el Atlantic en la señal de la aplicación de mensajería.
Refiriéndose a la esperanza republicana de tomar cinco escaños más escaños del Congreso en Texas a través de un Revolcado fuera del shedule del mapa electoralCrockett concluyó: “Tengo noticias para el presidente. No voy a ir a ninguna parte, sin importar cuántas líneas onduladas dibujen en el estado de Texas”.