El presidente Trump criticó el jueves a la junta editorial del Wall Street Journal por criticar rutinariamente su política comercial con la retórica “centrada en China”.

“La razón por la que la Junta Editorial del Wall Street Journal siempre es negativa en ‘Trump’, y los cientos de miles de millones de dólares que estamos trayendo a nuestro país a través de aranceles, números que Estados Unidos nunca ha visto antes, es porque están centrados en China o, como mínimo, globalistas, y prefieren ver a China y el mundo, por razones desconocidas, ‘Win, Baby, Win,”, el presidente del presidente “, el presidente del presidente” escribió En una publicación social de la verdad.

“Si Estados Unidos no pudiera cobrar tarifas a otros países, estaría económicamente indefensa y, sin más fuerza o efecto”, agregó.

En los últimos meses, la junta editorial de la revista ha publicado una serie de artículos de opinión que critican las tasas comerciales fluctuantes del presidente y alegan medidas que violan la ley federal.

“Está tratando la economía de América del Norte como un juguete personal, ya que los mercados giran con cada capricho presidencial”, escribió la junta en marzo.

“Es dudoso que el Sr. Trump incluso tenga el poder de imponer estas tarifas, y esperamos que su rico obtenga un desafío legal”.

Meses después, The Outlet publicó un artículo que detalla una carta de cumpleaños supuestamente firmada por el presidente y envió al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Trump negó la correspondencia y respondió con una demanda que nombró a Rupert Murdoch, el Journal y NewsCorp, acusando al documento de confiar en “fuentes que ni siquiera existen”.

A medida que la batalla legal se desarrolla en la corte, el presidente ha seguido rechazando la desaprobación de la salida conservadora.

