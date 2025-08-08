Trump afirma WSJ, China coludiendo en medio del caso de Epstein

El presidente Donald Trump alegó en una extraña perorata el jueves que el Wall Street Journal quiere ver a China “ganar, bebé, ganar”.

“La razón por la que la Junta Editorial del Wall Street Journal siempre es negativa en ‘Trump’, y los cientos de miles de millones de dólares que estamos trayendo a nuestro país a través de tarifas, números que Estados Unidos nunca ha visto antes, es porque están centrados en China o, como mínimo, globalistas, y prefieren ver a China y el mundo, por razones desconocidas,” Win, Baby, Win “, The Potus, The Potus. Escribió en una publicación social de la verdad.

Trump insistió en que “Estados Unidos no pudiera cobrar aranceles a otros países, sería económicamente indefenso y, sin más fuerza o efecto. ¡Lo único que puede destruir a nuestro país son los jueces torcidos y radicales de izquierda, de los cuales hay muchos!

El presidente ha enfrentado un escrutinio sobre su aranceles globales radicalesque entró en vigencia el jueves, aumentando posteriormente los precios de los artículos domésticos para los estadounidenses. Se proyecta que las tarifas afectan las importaciones de Más de 60 países.

El WSJ, que ha asado los esfuerzos del presidente durante su segundo término En el cargo, y Trump se ha visto envuelto en una disputa en curso.

La disputa se encendió más después de que el medio publicó un informe sobre un presunto Racy tarjeta de cumpleaños que Trump envió al delincuente sexual condenado y al financiero deshonrado Jeffrey Epstein en 2003.

Se dijo que la carta contenía un dibujo de una mujer desnuda y un extraño mensaje sobre secretos, según el WSJ.

Trump, que está demandando al WSJ por su informe sobre la carta, ha negado haber escrito la carta.

“Nunca escribí una foto en mi vida. No dibujo fotos de mujeres”, dijo al Journal. “No es mi idioma. No son mis palabras”.

El presidente agregó: “Voy a demandar al Wall Street Journal al igual que demandé a todos los demás”.