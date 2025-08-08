Presidente brasileño de hablar con Trump: “No me humillaré”







El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que no iniciaría conversaciones comerciales con el presidente Trump después de que los aranceles estadounidenses sobre bienes brasileños aumentaron al 50 por ciento el miércoles.

“El día que mi intuición dice que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo”, Lula le dijo a Reuters de su residencia presidencial.

“Pero hoy mi intuición dice que no quiere hablar. Y no me humillaré”, agregó.

Lula ha luchado para avanzar con Trump, un aliado cercano de su predecesor Jair Bolsonaro. Bolsonaro enfrenta cargos penales por intentar derrocar a la actual administración brasileña, que Trump citó en su anuncio inicial sobre la elevación de los aranceles en Brasil.

Lula dijo que se centraría en examinar las medidas domésticas para amortiguar el golpe económico y explorar la posibilidad de una respuesta conjunta a los aranceles estadounidenses con otras naciones en la llamada Alianza BRICS, compuesta por Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica y otras naciones.

“Todavía no hay coordinación entre los BRICS, pero habrá”, dijo Lula. “¿Cuál es el poder de negociación de un pequeño país con Estados Unidos? Ninguno”.

A fines del año pasado, los aliados de BRICS propusieron la creación de su propio sistema de divisas en su cumbre de octubre en Kazan, Rusia, donde fueron bienvenidas 13 nuevas naciones asociadas.

Sin embargo, Trump criticó el esfuerzo y prometió que los países financieros estaban involucrados.

“Requerimos un compromiso de estos países de que no creen una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar el poderoso dólar estadounidense o, enfrentarán aranceles al 100%, y deben esperar despedirme de vender en la maravillosa economía estadounidense”, publicó Trump en Truth Social.

“Pueden ir a buscar otro ‘tonto!’ No hay posibilidad de que los BRICS reemplacen el dólar estadounidense en el comercio internacional, y cualquier país que intente debe despedirse de América “.

La cuña en el comercio se ha profundizado por la relación de Trump con Bolsonaro.

En medio de procedimientos legales en curso, la administración Trump sancionó el juez de la Corte Suprema Brasileña Alexandre de Moraes para durar restricciones a Bolsonaro. Lula se ha mantenido abiertamente crítico con la intervención de Trump en la política y el tratamiento del país hacia los líderes mundiales.

“Es el presidente de los Estados Unidos pensando que puede dictar reglas para un país soberano como Brasil. Es inaceptable”, dijo Lula a Reuters.

“Lo que Trump hizo con Zelensky fue la humillación. Eso no es normal. Lo que Trump hizo con Ramaphosa fue la humillación. Un presidente no puede humillar a otro. Respeto a todos y exijo respeto”, agregó más tarde, refiriéndose a los presidentes ucranianos y sudafricanos.

Se espera que Lula y Trump se cruzen en las Naciones Unidas en septiembre o durante las conversaciones climáticas en noviembre, lo que podría brindar una oportunidad para conversaciones sinceras.

El líder brasileño dijo que no rehuirá las discusiones, pero sostuvo que las conversaciones deberían seguir siendo cordiales.





