Trump honra a los destinatarios del corazón púrpura, incluidos los remitentes de medallas

WASHINGTON (AP) – Presidente Donald Trump reconoció a casi 100 destinatarios del Corazón Púrpura en la Casa Blanca el jueves, incluidos tres miembros del servicio que le dieron sus propias medallas después de un intento de su vida en un rally de campaña de Pensilvania.

Trump abrió el evento que marcó el Día Nacional del Heart Purple al señalar que docenas de los ganadores del premio estaban en la ceremonia en la sala este. El presidente republicano ofreció “Everlasting gracias a usted y a sus increíbles familias”.

Pero tenía palabras especiales para el trío de veteranos que enviaron a Trump sus medallas después del tiroteo de 2024 en Butler. Trump dijo el trío, “me mostró el mismo gesto de bondad increíble”.

“Qué gran honor conseguir esos corazones morados. Supongo que, de cierta manera, tampoco fue tan fácil para mí, cuando lo piensas”, dijo Trump sobre el intento de su vida. “Pero pasaste por mucho más que yo, y lo aprecio mucho”.

Después de que la bala de un tirador perforó la parte superior de la oreja derecha de Trump en Butler unos días antes del 2024 Convención Nacional Republicanael entonces candidato presidencial republicano fue medallas dotadas de algunos destinatarios del Corazón Púrpura. Las medallas se le presentaron en eventos de campaña durante los meses finales de la carrera.

Según la Casa Blanca, algunos de esos beneficiarios del corazón púrpura fueron llevados a las paradas de campaña de Trump para poder devolverles sus medallas.

Secretario de defensa Pete HegsethSecretario de Asuntos de Veteranos Doug Collins y Génesis. Dan CainePresidente de los Jefes de Estado Mayor Conjunto, también asistió, junto con Chris LacivitaEl ex co-gerente de la campaña de Trump y un veterano marino que también es un receptor de Corazón Púrpura.

National Purple Heart Day está marcado anualmente el 7 de agosto.

El corazón púrpura, el premio militar más antiguo todavía en uso y se otorga a los miembros del servicio que son asesinados o heridos mientras participan en la acción enemiga o como resultado de actos de terrorismo. Según el National Purple Heart Hall of Honor, se han presentado más de 1.8 millones de medallas desde el inicio del premio en 1782.

Trump también destacó las historias de valor de otros destinatarios del corazón púrpura, incluido el Ejército SPC. Kevin Jensen, cuyo Humvee fue atropellado por una bomba en la carretera en Afganistán en 2008. Jensen sacó a su compañero receptor de Purple Heart, el Capitán Sam Brown, de las llamas.

“Voló 10 pies en el aire, explotó en llamas. Todo el lugar estaba en llamas, incluidas, desafortunadamente, Kevin”, dijo Trump sobre Jansen. “Sufrió quemaduras profundas de tercer grado en todo su cuerpo. Estaba en problemas, grandes problemas. A pesar de la agonía, corrió desinteresadamente en la ayuda de su líder de pelotón”.

Trump también usó la ceremonia para regodarse sobre haber autorizado un ataque de drones de 2020, durante su primer mandato, que mató a iraní Gen. Qassem Soleimani. Trump se burló de Soleimani el jueves como “Padre de la Bomba Roadside”.

“¿Dónde está él? ¿Dónde está?” Trump se burló de la risa de los asistentes. “¿Dónde está Soleimani?”