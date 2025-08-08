Carville: los demócratas tienen que agregar estados, expandir la Corte Suprema para ‘salvar la democracia’

Carville: los demócratas tienen que agregar estados, expandir la Corte Suprema para...







El veterano estratega demócrata James Carville sugirió el jueves que los demócratas deberían agregar dos estados al país y expandir la Corte Suprema para “salvar la democracia”.

“Simplemente tendrán que agregar unilateralmente a Puerto Rico y el Distrito de Columbia como estados, … solo tendrán que hacerlo. Y pueden tener que expandir el [Supreme Court] a 13 miembros ”, dijo Carville durante un episodio de podcast del jueves.

La propuesta se produce después de que el comentarista de toda la vida les dijo a los miembros del partido que dejaran que el presidente se “supere” de las buenas gracias del público estadounidense.

Carville dice que las condiciones son drásticas, citando el empuje del Partido Republicano para agregar cinco asientos de la Cámara adicionales en Texas antes de los trabajos intermedios de 2026, y requieren un enfoque más avanzado si los demócratas capturan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso.

“Cualquiera de esas cosas de forma aislada de las que sería escéptico. Sería cauteloso”, dijo Carville sobre sus ideas.

“Diría: ‘Bueno, no sé si esa es la mejor idea del mundo, estás abriendo la caja de Pandora’. Si quieres salvar la democracia, creo que tienes que hacer todas esas cosas porque nos estamos alejando cada vez más de estar cualquier cosa cercana a la democracia ”, agregó.

El proceso para aumentar el número de jueces en la Corte Suprema sería una subida empinada, ya que el número ha estado vigente desde 1865. El Congreso necesitaría aprobar la mudanza. Los demócratas presentaron un proyecto de ley en 2021 y 2023 buscando expandir la corte, pero ambos esfuerzos fallaron.

El argumento de la condición de DC sigue siendo una conversación apremiante en Washington.

Eleanor Holmes Norton (D) sirve como delegado para el distrito, pero solo puede votar en comités y no puede participar en los votos de piso. Las mismas pautas se aplican al comisionado residente de Puerto Rico, Pablo Jose Hernández (D).

Los recientes reparos del presidente Trump con el alcalde de DC Muriel Bowser (D) y las tasas de criminalidad han frustrado a los líderes locales que buscan garantizar que la ciudad permanezca bajo su propia autoridad en lugar de la aplicación federal.

Según la Ley de Regla del Interior, el Presidente puede tomar el timón de las funciones locales, incluida la policía de DC, si existen “condiciones especiales de naturaleza de emergencia”. Y después de un ataque contra un ex empleado del gobierno, Trump dijo que está evaluando tal curso de acción.

“Lo estamos considerando, sí, porque el crimen es ridículo”, dijo Trump cuando se le preguntó si estaba considerando federalizar al Departamento de Policía Metropolitana.

“Queremos tener una capital excelente y segura. Y lo vamos a tener. Y eso incluye la limpieza y eso incluye otras cosas”, agregó Trump.





