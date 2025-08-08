Trump quiere poner cripto a tu 401 (k)

WASHINGTON – El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el jueves destinada a abrir cuentas de jubilación de trabajadores a inversiones en capital privado y activos digitales arriesgados.

La Casa Blanca anunció el movimiento como dar a los 401 (k) de las personas trabajadoras el mismo acceso a instrumentos financieros exóticos que disfrutan las personas ricas.

“Más de 90 millones de estadounidenses participan en planes de contribución definidos patrocinados por el empleador, y la mayoría de ellos actualmente están restringidos de invertir en activos alternativos, a diferencia de los inversores ricos y los planes de jubilación para los trabajadores gubernamentales”, la Casa Blanca, la Casa Blanca dijo en un comunicado.

Los escépticos criptográficos denunciaron la mudanza, el último de un presidente que defiende la política criptográfica y amigable mientras promociona sus propias empresas criptográficas.

“El relleno de capital privado, la criptografía y otros ‘activos alternativos’ en 401 (k) se trata de apuntalar estafas y rescatar a una industria que se queda sin compradores, y se está haciendo a expensas de los jubilados de los estadounidenses en todas partes”, dijo Helaine Olen, gestionando la editor en el Proyecto American Economic Liberties, un poder corporativo no procesado para concentrados en todas partes.

Summer Mersinger, CEO de la Asociación Blockchain, el mejor grupo de cabildeo de la industria criptográfica, dicho Que “al permitir que los estadounidenses incluyan la exposición a la criptografía regulada y diversificada en sus cuentas de jubilación 401 (k), la administración está ampliando la elección del consumidor y capacitando a las personas para que construyan la riqueza de manera responsable utilizando algunos de los activos mejor desempeñados de la última década”.

La orden no cambia de inmediato para los inversores 401 (k), sino que ordena al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para revisar su guía para los fiduciarios. Durante la administración Biden, el Departamento de Trabajo instó a los fiduciarios a usar “atención extrema antes de considerar agregar una opción de criptomonedas al menú de inversión del plan 401 (k) para los participantes del plan”.

En respuesta a la orden del presidente, la secretaria laboral de los Estados Unidos, Lori Chavez-Deremer, dijo que el gobierno “no debería tomar decisiones de inversión de jubilación para los estadounidenses trabajadores, incluidas las decisiones relacionadas con activos alternativos”.

A diferencia de las acciones y bonos que constituyen la mayoría de las carteras de jubilación de los trabajadores, los activos digitales no se basan en el valor de una empresa o respaldados por un gobierno. En cambio, su valor se deriva principalmente de la continua disposición de otras personas a continuar invirtiendo en ellas. Los precios de Bitcoin y otros activos digitales aumentaron el jueves en noticias sobre la orden de Trump.

La industria criptográfica gastó fuertemente en la carrera presidencial y en las campañas del Congreso el año pasado y ha cosechado su recompensa en la primera mitad de 2025. A principios de este verano, Trump firmó un proyecto de ley que reguló un tipo de activos digitales conocidos como establamiento estable, y una coalición bipartidista de legisladores esperan impulsar otro proyecto de ley creando otro regulamiento regulatorio para la industria de la amplia industria.