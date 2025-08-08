La charla del FBI del Partido Republicano sobre Texas Sparks Firestorm con demócratas







Reclamaciones de los republicanos de Texas de que el FBI se está involucrando en los esfuerzos para rastrear y posiblemente detener a los legisladores estatales demócratas que huyeron de Texas para detener un esfuerzo de redistribución de distritos partidista de los demócratas en el Congreso.

Los legisladores demócratas están investigando cuán involucrado está el FBI en la batalla de redistribución de distritos de Texas, pero los legisladores que han intervenido en el asunto dicen que la intervención del FBI sería una politización atroz de la principal agencia de aplicación de la ley de la nación.

Las afirmaciones de que el director del FBI, Kash Patel, está ayudando a localizar a los demócratas de Texas a nivel estatal después de que los demócratas del Senado recibieron información de que el Departamento de Justicia ordenó a 1,000 personal del FBI que pasara por 100,000 documentos relacionados con Jeffrey Epstein en marzo para señalar las menciones del presidente Trump.

Los demócratas dicen que si Patel está tomando partido en la pelea de redistribución de distritos de Texas, sería un mal uso y politización del FBI, algo que advirtieron durante los procedimientos de confirmación del Senado de Patel a principios de este año.

“¿No debería el FBI estar rastreando terroristas, narcotraficantes y depredadores infantiles? La administración Trump continúa armando la policía para atacar a los adversarios políticos”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (NY) en un comunicado en las redes sociales.

Respondiendo a un reclamo del senador de Texas John Cornyn (R) de que el FB I ayudará a encontrar a los legisladores demócratas de Texas que huyeron del Estado de la Estrella solitaria, Jeffries dijo: “A estos extremistas no les importa una maldita seguridad pública”.

“No seremos intimidados”, declaró.

Jeffries dijo en una entrevista del jueves con ABC News Live que el FBI carece de la autoridad legal para intervenir en una disputa política a nivel estatal.

“No habría autoridad para que el FBI apunte a los demócratas de la Legislatura de Texas en relación con un acto que los demócratas han tomado que está autorizado por la Constitución de Texas”, dijo.

Dijo que el esfuerzo de redistribución de distritos en Texas es “una clara toma de poder porque los republicanos de Donald Trump y la Cámara están desesperados por tratar de aferrarse a su delgada mayoría en la Cámara de Representantes”.

El FBI se negó a comentar sobre las afirmaciones republicanas de que la agencia estaba ayudando a la policía de Texas a rastrear a los legisladores estatales demócratas que se han refugiado en Illinois y otros estados.

El senador Sheldon Whitehouse (Dr.i.), demócrata mayor en el Comité Judicial del Senado, llamó a la administración Trump por abusar de su poder y mal uso del personal de aplicación de la ley.

“Este mal uso ridículo de la policía federal para fines políticos debe ser rechazado por cualquier persona justa”, dijo Whitehouse.

Whitehouse, miembro de clasificación del subcomité de los Tribunales Federales del Panel del Panel Judicial, dijo en diciembre que había “mucha preocupación tranquila por Kash Patel” y cómo lideraría al FBI.

“Realmente no quieres un director del FBI que quiera usar ese puesto para tratar de dirigir, intimidar y controlar los medios estadounidenses, y realmente no quieres que uno que venga con una lista de enemigos que él quiera seguir sin justificación”, dijo Whitehouse a MSNBC en una entrevista en ese momento.

Los legisladores demócratas advirtieron al FBI que retroceda de la pelea de redistribución de distritos de Texas después de que Cornyn, el senador republicano principal de Texas, que enfrenta una dura lucha primaria contra el fiscal general de Texas Ken Paxton el próximo año, instó a Patel a ayudar a localizar a los demócratas de Texas e investigarlos por los crímenes potenciales.

“Me enorgullece anunciar que el director Kash Patel ha aprobado mi solicitud para que el FBI ayude a la policía estatal y local a la ubicación de los demócratas fugitivos de la Cámara de Representantes”, dijo Cornyn en un comunicado el jueves por la mañana.

“Agradezco al presidente Trump y al director Patel por apoyar y actuar rápidamente en mi llamado para que el gobierno federal responsabilice a estos supuestos legisladores por huir de Texas”, dijo Cornyn.

Los demócratas llamaron al desarrollo una politización potencialmente “peligrosa” del FBI.

“El FBI debería estar trabajando para mantener a nuestras comunidades seguras, no involucrarse en la matriz política de los republicanos de Texas. Qué motivos legales podrían tener que desempeñar un papel en esto me escapa, pero si se involucraran, ciertamente establecería un precedente peligroso para la politización de la oficina”, dijo el senador Chris Van Hollen (D-MD).

Van Hollen patrocinó una enmienda al proyecto de ley de asignaciones científicas de comercio, justicia y asignaciones científicas para el año fiscal 2026 que habría bloqueado a la administración Trump de gastar dinero para reubicar la sede del FBI a cualquier lugar que no sea Greenbelt, Maryland, el sitio elegido por la Administración General de Servicios en 2023.

La enmienda se adoptó inicialmente al proyecto de ley de gastos, pero luego se despojó de una votación republicana de la línea del partido.

Las fuentes democráticas dicen que la creciente politización del FBI probablemente se convertirá en un problema en las próximas negociaciones de financiación del gobierno de septiembre.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (Rs.D.) mantuvo el proyecto de ley de comercio, justicia y gasto científico de un paquete de asignaciones de tres facturas que aprobó el Senado el viernes después de que los demócratas se opusieron.

Thune estaba haciendo eventos en Dakota del Sur el jueves y no hizo comentarios sobre la última parte partidista de la participación del FBI en la batalla de redistribución de distritos de Texas.

La oficina del orador Mike Johnson (R-La.) No respondió a una solicitud de comentarios.

Cornyn, quien enfrenta una dura pelea con Paxton que decidirá el futuro de su larga carrera en el Senado, ha encabezado el impulso para llevar al FBI a la pelea de comida política sobre la redistribución de distritos de Texas.

Los demócratas sospechan que Cornyn está saltando a la refriega para ganar puntos con la base republicana antes de las primarias del próximo año en un momento en que algunas encuestas lo muestran detrás de Paxton.

Cornyn envió una carta a Patel el martes para “alentar” al FBI a “tomar las medidas apropiadas para ayudar en los esfuerzos de aplicación de la ley del estado de Texas para localizar o arrestar a posibles infractores de leyes que han huido del estado”.

Argumentó que la partida de legisladores estatales de Texas fue diseñada para “evitar las responsabilidades legislativas” y una “violación de su juramento de cargo”.

Cornyn dijo que está específicamente “preocupado” de que los legisladores democráticos “solicitaron o aceptaran fondos para ayudar en sus esfuerzos para evitar sus deberes legislativos” y “puede ser culpable de sobornos u otros delitos de corrupción pública”.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo el jueves que “Texas DPS y el FBI están rastreando a los demócratas abandonados”.

“Serán llevados directamente al Capitolio de Texas”, escribió en una publicación en las redes sociales en X.

No por encima de la ley, una coalición de grupos activistas del centro del centro, dijo que los esfuerzos de Cornyn para empujar al FBI a la lucha política de Texas amenazaron los derechos políticos y las libertades “para nuestra democracia.

“La policía federal nunca debe ser armada como una herramienta política del presidente o manipulada por los políticos a nivel estatal para servir a las agendas partidistas. El uso de agentes federales para invadir asuntos estatales establece un precedente peligroso que amenaza los derechos y las libertades de cada estadounidenses”, dijo el grupo en una declaración.

Los signatarios de la declaración incluyen a Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, Praveen Fernandes, vicepresidenta del Centro de Responsabilidad Constitucional, Kelsey Herbert, directora de campaña de Moveon, y Brett Edkins, Director Gerente de Políticas y Asuntos Políticos de Stand Up America.





