La administración de Trump le pide a la Corte Suprema que levante las restricciones en las paradas de inmigración del sur de California

La petición de emergencia se produce después de que un tribunal de apelaciones se negó a levantar la orden de restricción temporal que restringe los factores que las autoridades pueden usar para hacer paradas y arrestos en el área de Los Ángeles.
El juez Maame E. Frimpong descubrió que había una “montaña de evidencia” de que las tácticas federales de aplicación de la inmigración estaban violando la constitución. Su fallo llegó en una demanda presentada por grupos de defensa de inmigrantes que acusaron a la administración del presidente Donald Trump de atacar sistemáticamente a las personas de piel marrón en el sur de California durante la represión de la administración contra la inmigración ilegal.
El Departamento de Justicia solicitó a los jueces que detuvieran inmediatamente la orden de Frimpong, argumentando que dificulta su aplicación de la ley de inmigración. Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional dicen que los oficiales de inmigración se dirigen a personas basadas en la presencia ilegal en los Estados Unidos, no en color, raza o etnia.
Frimpong impidió que las autoridades usen factores como raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, presencia en un lugar como un patio de remolque o un lavado de autos, o la ocupación de alguien como la única base para sospechar razonable para detener a alguien.