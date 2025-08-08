Noem en la representación de ‘South Park’: ‘tan vago’







El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, criticó el “Parque Sur” de la comedia Central por su representación de ella, llamándola “perezosa” y parte de un patrón de burlarse de las mujeres para “cómo se ven”.

Noem dijo durante su aparición el jueves en Glenn Beck’s podcast Que no vio el episodio, titulado “Got Ane Nut”, diciendo que estaba repasando “números de presupuesto y cosas”.

“Pero ya sabes, creo que es, sí, nunca termina. Pero es muy flojo burlarse constantemente de las mujeres por cómo se ven. Solo los liberales y los extremistas hacen eso”, dijo el jefe del DHS. “Si quisieran criticar mi trabajo, continúe y hagan eso, pero claramente no pueden, simplemente eligen algo mezquino así”.

South Park se ha ido repetidamente después de Trump y su administración desde que se lanzó su nueva temporada. La nueva temporada coincidió con un acuerdo de mil millones de dólares entre el programa y Paramount que lo mantendrá en el aire, y la controversia cuando CBS anunció que estaba cancelando “The Late Show” organizado por Steven Colbert. Skydance y Paramount también acaban de completar un acuerdo en el que el primero está comprando el segundo.

El último episodio de la comedia se burló del presidente Trump, el vicepresidente Vance y Noem, junto con las operaciones de inmigración realizadas por la Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El episodio se centra en un personaje llamado Sr. Mackey, que pierde su trabajo en una escuela primaria y finalmente se une a ICE. En la orientación de su nuevo papel, vio un video de demostración donde Noem, representado con pesadas extensiones de maquillaje y cabello, dispara y mata a múltiples perros.

El personaje de dibujos animados de Noem también se muestra repetidamente que tiene una cara de derretimiento que a veces se desliza de su cabeza.

“South Park” se refería a la revelación el año pasado de que Noem le había disparado a su perro de cricket, una mascota que caracterizó como “peligrosa”. El incidente fue incluido en su libro.

Noem en “South Park” es retratado liderando una redada de inmigración en un concierto en vivo “Dora the Explorer”, donde nuevamente dispara a un perro. Más tarde, se lleva a cabo otra incursión en el cielo, donde le indica a los agentes de hielo que “solo detengan a los marrones”.

El jefe del DHS ha sido criticado por sus apariciones en las operaciones de campo de Ice, incluso de algunos comentaristas a la derecha, incluida Megyn Kelly. Kelly en abril elogió a Noem por hacer un “gran trabajo” como secretario del DHS, pero argumentó que el ex gobernador de Dakota del Sur debería detener las fotos mientras visitaba agentes del DHS y otros en el campo.

“¿Por qué tiene que seguir haciendo esto? Está haciendo un gran trabajo, su actuación real como secretaria del DHS, en mi opinión, de todos modos, ha sido increíble”, dijo Kelly en ese momento. “Simplemente deja de intentar glamourizar la misión y ponte en el medio como agente de hielo de cosplay, lo cual no eres. No puedo soportar estas fotos”.





