La administración de Trump se muda a los beneficios de discapacidad de reducción para algunos destinatarios

Miles de personas en beneficios de discapacidad federal obtuvieron unos pocos cientos de dólares adicionales por mes gracias al presidente Joe Biden, y ahora, gracias al presidente Donald Trump, parece que ese efectivo extra puede desaparecer.

La administración Trump ha aviso que planea rescindir un cambio Finalizado el año pasado Permitir que los beneficiarios de ingresos de seguridad más suplementarios reciban beneficios completos, incluso si viven con alguien que los ayuda con alimentos o refugios.

Los ingresos de seguridad suplementarios, a menudo conocidos como SSI o discapacidad, ofrecen un beneficio máximo de solo $ 967 por mes, con un tercio eliminado de los destinatarios que reciben “apoyo y mantenimiento en especie”, como ayuda con comestibles o alquiler, de un compañero de cuarto o familiar.

La administración Biden finalizó una regla el año pasado diciendo que no contaría un apoyo en especie contra los beneficiarios de SSI si otras personas en el hogar reciben beneficios federales de alimentos, un cambio que la administración dijo otorgaría beneficios completos a casi 300,000 destinatarios de SSI y haría que otras 100,000 personas recién elegibles para el programa.

“La propuesta de la administración Trump para cambiar la regla dañaría a cientos de miles de las personas de ingresos más bajos del país”, Kathleen Romig y Devin O’Connor, analistas de políticas del Centro Liberal sobre Presupuesto y Prioridades de Políticas, dijo en una publicación de blog el jueves.

Romig y O’Connor dijeron que el cambio podría presentar a las familias dilemas “desgarradores”.

“Podría disuadir a las familias de ofrecer ayuda a sus seres queridos, por temor a poner en peligro sus escasos beneficios”, escribieron. “Podría obligar a más personas a recurrir a la atención institucional porque ya no podían permitirse vivir en la comunidad”.

La Administración del Seguro Social, que supervisa SSI como el programa de bienestar del gobierno federal del último recurso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

Más de 7 millones de estadounidenses reciben beneficios de SSI, la mayoría de ellos discapacitados, con historias de trabajo limitadas y muy pobres. El gobierno monitorea sus cuentas bancarias a los beneficios del muelle si acumulan más de $ 2,000. La reglamentación de la administración Biden había tratado de reducir los requisitos para informar asistencia en especie.