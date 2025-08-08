La guerra comercial empujará los precios un 1,8 por ciento más a corto plazo: análisis

La guerra comercial empujará los precios un 1,8 por ciento más a...







La guerra arancelaria del presidente Trump podría elevar los precios un 1,8 por ciento más a corto plazo, lo que podría costar al hogar estadounidense promedio alrededor de $ 2,400, según un nuevo análisis del laboratorio de presupuesto en Yale.

El grupo de expertos no partidistas encontró que los consumidores enfrentaron una tasa tarifa efectiva general del 18.6 por ciento, la más alta en casi un siglo. Ajustando los cambios en la preferencia del consumidor debido a las tarifas, el laboratorio de presupuesto estimó que la tasa tarifa efectiva general sería del 17.7 por ciento, la más alta desde 1934.

Los análisis de precios del laboratorio de presupuesto suponen que el costo de las tareas se transmitirá por completo a los consumidores y no tiene en cuenta ninguna reacción que la Reserva Federal podría tener a los aranceles.

Los nuevos aranceles incluyen un impuesto del 50 por ciento en la India. Laos, Suiza e Iraq también se enfrentan a tasas tarifas generales del 35 por ciento o más.

El laboratorio de presupuesto proyectaba que los hogares de bajos ingresos sentirían los costos de los aranceles más que sus homólogos de altos ingresos.

A corto plazo, los aranceles impactarán principalmente productos de cuero como zapatos y bolsos, textiles y otras prendas de vestir, estimado el laboratorio. A la larga, los precios del automóvil podrían aumentar casi un 10 por ciento, el equivalente a aproximadamente $ 4,500 agregado al precio de un automóvil nuevo en 2024.

Los comestibles podrían verse afectados en menor medida. El laboratorio presupuestario proyectó que los precios de los alimentos aumentarían un 3,2 por ciento a corto plazo antes de estabilizarse a un 2,9 por ciento más alto a largo plazo.

La mayoría de las nuevas tarifas de Trump entraron en vigencia el jueves.





