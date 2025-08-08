Trump está jugando en transparencia en el escándalo de Epstein

La administración Trump está luchando para hacer que el fiasco autoinfligido que los archivos de Epstein desaparezcan.

Esta semana, el último giro llegó cuando la Fiscal General Pam Bondi y el Fiscal General Adjunto Todd Blanche admitieron a los jueces que el Gobierno no tiene planes de buscar la liberación pública de nada del gran jurado relacionado con Jeffrey Epstein y su traficante de sexo asociado y condenado Ghislane Maxwell, sino las transcripciones.

Incluso cuando la administración intenta hacer un muestra pública de transparenciaBondi y Blanche han admitido que no desean ver las exhibiciones del gran jurado lanzado. Las exhibiciones pueden incluir imágenes, videos, mensajes de texto, correos electrónicos u otras comunicaciones, notas de entrevistas, notas y más, todo lo cual sería elegible para la redacción si contenían material sensible o explícito. Y todo lo cual sería mucho, mucho más informativo que las transcripciones simples.

La administración Trump ha demostrado una y otra vez que no tolerará la cobertura independiente de sus acciones. Apoye nuestro trabajo cuando se necesite más contribuyendo a nuestra sala de redacción.

El problema comenzó en julio, cuando Bondi negó la existencia de la llamada “lista de clientes” de Epstein y anunció que nada más vendría de la apuesta del Departamento de Justicia para desclasificar o liberar archivos vinculados al delincuente sexual tardío. El repentino aproximadamente la cara aumentó la ira de muchos de los seguidores de Donald Trump: Bondi había afirmado previamente tener archivos en su escritorio listo para ser liberado, y el propio Trump había prometido lanzar información en Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos de tráfico, abusando y explotando a cientos de niñas menores de edad y mujeres jóvenes.

La ruptura de eso promesa muy publicitada activó una cascada de dolores de cabeza para la administración; Dejó a Trump tropezando con preguntas sobre su relación y Fallout con Epstein y Ponlo en desacuerdo con su base, quien durante años se han aferrado a su Cada palabra o teoría de la conspiración sobre la vida y la muerte de Epstein. Trump intentó sofocar la tormenta, instruyendo a Bondi para que busque la liberación de transcripciones del gran jurado.

La maniobra es, para decirlo claramente, una falsificación: las transcripciones del gran jurado no contienen nada nuevo; Todo en ellos se hizo público cuando Maxwell estaba en juicio en 2022, o ya había sido reportado públicamente. Además, Bondi y Blanche lo saben. Ellos dijeron Federal juzga exactamente eso. Además, mantener las comunicadas limitadas a las transcripciones deja al Departamento de Justicia en posición de pick de cereza Lo que cree debería o no hacer público con la bendición de un juez.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia se apresuró a entrevistar a Maxwell. En un movimiento muy poco ortodoxo, la entrevista de dos días fue realizada por Blanche, el ex abogado de Trump, que estaba operando muy por debajo de su grado salarial. Por lo general, las entrevistas de testigos son realizadas por los fiscales que manejaron el caso, nunca un funcionario del Departamento de Justicia de alto rango o de alto rango. Pero el Departamento de Justicia ha dicho que está considerando la posibilidad de liberar públicamente las transcripciones de la entrevista.

La credibilidad de Maxwell ha sido en duda en el pasado. Ella era acusado de perjurio Por fiscales federales en 2020, cuando los fiscales dijeron que mintió durante una declaración de 2016 en un caso civil que involucra el presunto abuso sexual de víctimas de Epstein. Esos cargos fueron retirados después de que fue condenada por cargos de tráfico sexual en 2021. Además, actualmente está buscando un perdón de Trump a cambio de testimonio sobre Epstein, dejando abierta la cuestión de lo que puede ser incentivada para revelar o pasar por alto.

En conjunto, una imagen más clara de la estrategia de la administración sobre el escándalo de Epstein se enfoca: libera suficiente información para que parezca que te estás comprometiendo con la transparencia sin renunciar a nada nuevo o significativo.

La Casa Blanca no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Donde la administración Trump toma su narración a continuación es difícil de decir. Y eso podría deberse a que incluso ellos no saben: el vicepresidente JD Vance, según los informes, se reuniría con Bondi, Blanche, el director del FBI Kash Patel y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el miércoles para discutir la estrategia de la administración alrededor de las Fallout de Epstein. Sin embargo, a medida que se filtró la noticia de la reunión, Vance rápidamente denegado Estaba sucediendo en absoluto y llamaba al informe “pura ficción”.

No está claro que la administración esté necesariamente tratando de ocultar algo, o de hecho, que haya algo a esconder. Se ha revelado que Bondi informó Trump que su nombre está en los llamados archivos de Epstein, pero Trump y Epstein tuvieron una amistad bien documentada que duró varias décadas. Ser mencionado no es una señal de irregularidades.

Para que un encubrimiento sea exitoso, la idea es dejar caer las migas de pan lejos de la evidencia, hechos o testigos significativos; Para enterrar todo lo contrario y, mientras tanto, inunde la zona con suficientes señuelos, señales confusas o distracciones que se vuelve imposible o increíblemente difícil discernir hechos de la ficción. Entre los gestos teatrales tomados por el Departamento de Justicia sobre los archivos de Epstein, Bondi’s Switcheroo y el presidente planteando más preguntas diariamente Sobre la naturaleza real de su relación con Epstein, la administración Trump claramente está intentando controlar una narrativa frágil.

“Me sorprendería que esto engañe a alguien que no sea el más arraigado en su culto, los que, si él dijo,” necesito deportar a todos mis partidarios de MAGA para que Estados Unidos vuelva a ser grandioso “, todos dirían:” Eso es genio, qué avión tenemos? ”

En el último mes, las encuestas han mostrado apoyo a Trump caída sobre su manejo de los materiales de Epstein. Hace dos semanas, después de que Bondi anunció que no había una “lista de clientes”, las encuestas mostraron que los republicanos aún estaban del lado de Trump: el 57% de los encuestados por Atlasintel Dijo que no creían que la relación de Trump con Epstein debería ser investigada más. Pero eso aún dejó una buena parte de los republicanos que querían más: la encuesta también mostró que solo el 58% de los republicanos creían que Trump ha sido plena o algo transparente. Cuando comenzaron las consecuencias, los estadounidenses, más ampliamente hablando, no les gustó el manejo de Trump de la materia de Epstein, 63%, según un Encuesta quinnipiacdesaprobado.

A Amherst de la Universidad de Massachusetts encuesta Tomado en los días posteriores a Blanche se reunió con Maxwell para entrevistarla presentado Las cosas solo han empeorado para Trump: el 70% de los estadounidenses piensan que falló cómo se deben manejar los archivos de Epstein y el 63% de los estadounidenses piensan que su administración está ocultando información sobre Epstein.

La entrevista de Blanche con Maxwell no solo era muy poco ética, sino también una estrategia descuidada, dijo Kirschner.

“Ella también es alguien que nunca aceptó la responsabilidad de sus crímenes. Y la gente va a acreditar su reclamo ¿Que Donald Trump es tan puro como la nieve conducida? Kirschner dijo.

Maxwell, que era sentenciado a 20 años Por su papel en el abuso de Epstein, tiene todos los incentivos para protegerse a sí misma o a cualquier otra persona que pueda ayudarla, dijo Kirschner.

“Si Trump termina perdonándola, piense en el horror abyecto de perdonar a alguien que no solo arregló para que Jeffrey Epstein violara a las jóvenes, sino que era práctica, y lo decimos en un sentido literal, sino que era difícil de aceptar”, dijo Kirschner.

Kirschner también señaló que el papel anterior de Blanche como abogado personal de Trump conlleva un conflicto de intereses masivo que pone en riesgo la credibilidad de la administración.

“Una vez que formes una relación abogado-cliente con alguien y posee sus secretos más guardados, debes mantener esa confianza para el resto de tu vida incluso mucho después de que la relación abogado-cliente”, dijo Kirschner. “El hecho de que Blanche se envíe para entrevistar a alguien que obviamente está en condiciones de proporcionar información incriminatoria sobre Trump … Blanche está en conflicto”.

Las reglas de la ética, señala, generalmente requerirían que Blanche se retirara de esta investigación.

Las únicas personas en una posición para evaluar y corroborar si Maxwell decía algo creíble o sincero durante esa reunión fueron Maurene Comey y otros fiscales que trabajaron el caso, dijo, y esto se debe a que conocen la evidencia de adentro hacia afuera.

Pero Bondi Firado Comey una semana antes de que Blanche se reuniera con Maxwell. Y ahora Maxwell, después de la reunión de puerta cerrada, le dijo a Blanche que nunca vio a Trump cometer un delito de irregularidades, ha sido transferidosin explicación del Departamento de Justicia, desde una prisión de baja seguridad en Florida hasta un campo de prisioneros de seguridad mínima para delincuentes no violentos en Texas, donde hay cosas como el yoga y un “programa de cachorros” para los reclusos.

Cuando trabajan en casos en los que los delincuentes podrían renunciar a información creíble sobre otros “peces grandes” que todavía suelen o infringiendo la ley, Kirschner dijo que lo primero que debe establecerse es la confianza. Y eso comienza con la persona que admite sus crímenes.

“Tienen que aceptar la responsabilidad y confesar sus crímenes”, dijo. “Si no estás dispuesto a hacer eso, nadie te creerá si comienzas a señalar con el dedo a los demás. Esa es la razón por la que Maxwell nunca se puede creer”.

En cuanto a las transcripciones del gran jurado, Kirschner dijo que no importa lo que hagan los tribunales, la administración intentará girarlo en beneficio de Trump.

“Si el juez niega la moción de desacelerar, Trump puede decir:” Queríamos ser próximos, pero el tribunal dijo “no” “, dijo Kirschner. “Pero si el juez les ordena revelados y las transcripciones no dicen nada sobre Trump, entonces él puede decir: ‘Mira, no me implican'”.

Pero nuevamente, esas transcripciones del gran jurado no son y no se ha esperado que diga mucho. Es todo lo demás que el Departamento de Justicia está reteniendo lo que puede desarrollar la historia de Epstein y su red de amigos de élite y poderosos.

20 años deGratisPeriodismo Tu apoyo alimenta nuestra misión Tu apoyo alimenta nuestra misión Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Apoya a HuffPost Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.

El fiscal de toda la vida no cree que haya una manera de que Trump realmente se extraiga de la historia de Epstein. Sospecha la duda de que su administración ya ha sembrado, con sus medias medidas para obtener registros y sus reuniones poco éticas con personas incentivadas para mentir, significa que esta saga para Trump se parece mucho a las teorías de conspiración de asesinato de JFK que han persistido durante décadas.