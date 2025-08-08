Actualizaciones en vivo: Trump elimina el comisionado del IRS; El DOJ abre la investigación al fiscal general de Nueva York







El presidente Trump está reemplazando al comisionado del IRS, Billy Long, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la Casa Blanca el viernes.

El Departamento de Justicia citó el viernes a la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, la principal fiscal del estado, quien presentó un exitoso caso de fraude civil contra Trump. La investigación de los fiscales federales, lanzada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, emitió dos citaciones esta semana, buscando información relacionada con el caso de James contra la Organización Trump, así como otra presentada contra la Asociación Nacional de Rifles (NRA).

También logró una victoria en la corte, ya que un tribunal de apelaciones lanzó la orden de desacato contra los funcionarios de la administración que fue emitido en abril por el juez de distrito James Boasberg.

Mientras tanto, la fecha límite de Trump para el presidente ruso Vladimir Putin llegó el viernes, y la perspectiva de que los líderes se reúnan en persona para discutir los términos de un acuerdo de paz con Ucrania todavía está colgando como una posibilidad para la próxima semana.

En Texas, la Cámara de Representantes intentó celebrar una sesión en Quorum pero sin demócratas en Austin, continuando su protesta contra la redistribución de distritos al estado para dar a los republicanos cinco escaños más en el Congreso, la Cámara aplazó. Los republicanos obtuvieron el jueves la cooperación del FBI para rastrear a los legisladores de Texas que han huido del estado.

Póngase al día aquí en las noticias de hoy: Los republicanos del Estado Blue sonan la alarma al redistribuir tit-for-tat

La charla del FBI del Partido Republicano sobre Texas Sparks Firestorm con demócratas

Trump ordena a la policía federal a patrullar DC

Y siga aquí todo el día para obtener actualizaciones.





Fuente