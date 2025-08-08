Pete Buttigieg resume cómo Trump empeora nuestras vidas de una manera refrescante y simple

Pete Buttigieg quiere que más demócratas adopten el Michael Scott Concept de “Explícame esto como si fuera 5”

El ex Secretario de Transporte está recibiendo elogios en línea para instar a los liberales a usar el lenguaje cotidiano para comunicarse, especialmente cuando se trata de articular las formas en que el presidente Donald Trump apesta.

“Tenemos que mirar lo que estamos haciendo, lo que dificulta escuchar lo que tenemos que decir”, Buttigieg le dijo a NPR la semana pasada. “Con demasiada frecuencia, hablamos en términos académicos, y cuando estamos hablando de cosas profundamente importantes como la libertad y la democracia, todavía tenemos que tener una forma de hablar sobre ello que se relacione con cómo la vida cotidiana es diferente”.

Buttigieg demostró cuán efectivamente el lenguaje simple puede señalar cómo las vidas de los estadounidenses son “diferentes y peores” ahora que tenemos “un autócrata en el poder” que está “designando personas incompetentes sobre cosas muy importantes en nuestras vidas”.

Luego apuntó a cuatro de los miembros del gabinete de Trump.

“Entonces, en este momento tenemos al Secretario de Defensa a cargo de defender al pueblo estadounidense que está enviando mensajes de texto accidentales a la información militar internamente a los periodistas”, dijo Buttigieg sobre Pete Hegseth, quien hizo exactamente eso en marzo cuando un miembro del personal agregó involuntariamente Editor en jefe de Atlantic Jeffrey Goldberg a un chat de grupo de señales.

Buttigieg luego pasó al Secretario de Salud.

“Tenemos a la persona a cargo de la salud pública estadounidense que es un charlatán, que no cree en la medicina”, dijo Buttigieg sobre Robert F. Kennedy Jr., quien ha sido propagación de información errónea sobre vacunas por años. “Y ahora El sarampión está en aumento en América. ”

Luego llamó al Secretario de Educación, cuyos errores son muy vergonzosos para alguien a cargo del futuro académico de Estados Unidos.

“Tenemos un Secretario de Educación a cargo del bienestar educativo de sus hijos que ha hablado sobre la importancia de ‘A-One'”, dijo Buttigieg, Refiriéndose a Linda McMahon. “Lo que significa que ella no entiende que el acrónimo es ‘ai’. Lo que significa que no entiende el desarrollo más importante que afecta la educación en nuestras vidas “.

La crítica final de Buttigieg fue dirigida a un miembro del gabinete notorio por ella cosplay y respuesta lenta a una devastadora Desastre natural.

“Tenemos un Secretario de Seguridad Nacional que se sentaron en fondos y no permitió que fuera a Texas durante las inundaciones durante al menos dos días, por ninguna buena razón”, dijo Buttigieg sobre Kristi Noem.

“Esos son los tipos de cosas que creo que debemos hablar antes de que cualquiera pueda escucharnos en estas discusiones académicas de alta mentalidad sobre la libertad y la democracia”, concluyó Buttigieg.

Cuando un clip de los comentarios de Buttigieg llegó a X, anteriormente Twitter, muchas personas de izquierda apreciaron su “lenguaje simple y vívido que todos pueden entender”.

“Pete simplemente sacude una lista detallada de cómo los funcionarios del gabinete de Trump se han jodido y cómo afecta su vida”. Un usuario notó.

